Российские туристы протоптали «тропинку» в КНДР

Из КНДР на Ту-154 авиакомпании Air Koryo сегодня утром вернулась во Владивосток тестовая группа российских туристов: около 50 россиян отдохнули на горнолыжном курорте Масикрен и посмотрели Пхеньян.

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Корреспондент TourDom.ru просуммировал впечатления участников поездки: интересно, необычно, волнительно. Например, в Масикрене обнаружены хорошо отратраченные трассы и новый комфортный отель. Единственный нюанс по катанию – простые участки чередуются с довольно сложными. Зато на склонах очень просторно. Туристов немного, и даже если у подъемника возникали очереди, то местные жители пропускали россиян вперед. В Пхеньяне тоже чувствовалось гостеприимство. Например, во время циркового представления группу гостей из России посадили на лучших местах в первом ряду.

Вопреки стереотипам о Северной Корее, танцующие в парке местные жители не стеснялись камеры и даже были готовы позировать. Фотографировать можно было почти все, за исключением строек и марширующих к ним строителей с красными знаменами.

В Пхеньяне, где часть группы задержалась на три дня, гостям показали, пожалуй, все главные достопримечательности. Наряду с 170-метровым монументом идей чучхе и 20-метровыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира они увидели трофейный американский корабль «Пуэбло», построенный в 2013 году музей корейской войны, пхеньянский метрополитен, прогулялись по живописному парку Моранбон.

При этом допускались отступления от программы. Например, желающим попрактиковаться в стрельбе организовали заезд в тир, где предложили с 50 м попасть в курицу и съесть ее на ужин. Ни одна живая мишень в итоге не пострадала, так как стрелять по обычным гораздо дешевле (полдоллара против пяти), да и птичек стрелкам было жалко.

По словам участников поездки, в Северной Корее им понравилось. Некоторые даже в шутку выразили готовность сесть в тот же Ту-154 и вылететь в Пхеньян обратным рейсом вместе с новой группой туристов.