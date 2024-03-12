В Эфиопии разработали 10-летнюю стратегию по превращению страны в центр медицинского туризма

Власти Эфиопии разработали 10-летнюю стратегию, которая позволит африканскому государству стать центром медицинского туризма. Об этом сообщает ENA со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

После панельной дискуссии на трехдневной выставке и конференции Ethio Health старший советник ведомства Эсайас Меселе сообщил, что правительство уделяет приоритетное внимание превращению Эфиопии в центр медицинского туризма.

По его словам, граждане Эфиопии, уезжающие за границу для получения медуслуг, сталкиваются с высокими расходами. Он рассказал, что 10-летняя стратегия по развитию медицинского туризма поможет сократить количество таких людей на 80 процентов и привлечет жителей других стран Африки лечиться на территории страны.

В эфиопской столице Аддис‑Абебе проходит 8-я выставка и конференция Ethio Health, крупнейшее мероприятие для специалистов здравоохранения государств Восточной Африки. В нем принимают участие более 90 компаний из 12 стран.