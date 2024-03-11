В японском городе Киото захотели избавиться от туристов

В японском городе Киото местные жители пожаловались на неконтролируемых туристов и захотели от них избавиться. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что наибольший ущерб от туризма получает район Гион, в котором работают гейши. По словам японцев, туристы могут позволить себе тушить сигареты об артистов и преследовать их ради фотографий.

Кроме того, навязчивых путешественников становится все больше, заметили власти популярного азиатского города. Они планируют закрыть некоторые улицы для посещения туристами, обозначив их специальными знаками.

Ранее об аналогичной проблеме наплыва туристов заявили власти курортов Испании. Так, жители Майорки устанавливают фальшивые вывески с предупреждениями, чтобы напугать приезжих. На них местные пишут об опасных медузах, якобы обитающих в этих водах, или камнепадах в популярных природных достопримечательностях одного из Балеарских островов.