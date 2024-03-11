Сколько стоит отдых «все включено» в Таиланде в предстоящем зимнем сезоне

Компания Club Med, специализирующаяся на организации туристических поездок, объявила о запуске продаж пакетных туров для зимнего периода 2025 года, особо выделяя предложение по отдыху в Таиланде. Информация, предоставленная Ассоциацией Туристических Операторов, указывает на то, что желающие могут оформить бронирование для пребывания на острове Пхукет с использованием комплексного обслуживания по системе «все включено», при этом воспользовавшись скидкой до 20%, согласно отчетам Центральной Службы Новостей.

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После того как предыдущий зимний сезон принес компании увеличение продаж на 86% по сравнению с другими направлениями, Club Med с оптимизмом начинает подготовку к следующему сезону. Начало процесса предварительной регистрации уже состоялось, а с 26 марта начнется официальное бронирование туров, причем наблюдается повышенный спрос на отдых в Таиланде на зиму 2025 года.

Club Med, известная своей политикой раннего открытия продаж для нового сезона, этот раз запланировала старт приема заявок на 26 марта. Для ранних бронирований, оформленных в первые три дня после начала продаж, предусмотрены скидки до 20%.

Компания обещает зафиксировать стоимость туров в рублях на день совершения покупки. Для бронирования необходимо внести депозит в размере 20%, а полный расчет следует произвести за 45 дней до даты вылета.

Перед официальным открытием продаж, потенциальные туристы могут зарегистрироваться предварительно, выбрав предпочтительный курорт и период отдыха. Это дает возможность Club Med подготовить предварительную оценку стоимости, которую затем необходимо будет подтвердить при начале продаж.

Отдых в Club Med на Пхукете предлагается по программе «Премиум все включено», охватывающей не только размещение и питание, но и широкий спектр развлечений и активностей для всех возрастных групп. В программу включены такие активности, как обучение тайскому боксу, игра в гольф и скалолазание.

Стоимость недельного пребывания на Пхукете для двух человек с учетом скидки и без включения стоимости перелета на декабрь 2025 года составляет 253,198 рублей. Детям до шести лет предоставляется бесплатное проживание, а для более старших детей действуют специальные скидки.

По информации турагентств, существует значительный интерес к проведению зимнего отпуска в Таиланде в 2025 году, при этом некоторые клиенты уже выразили желание бронировать туры на период новогодних праздников.