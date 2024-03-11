Турист собирается жаловаться на Turkish Airlines в Страсбургский суд

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» поделился личным опытом сорвавшейся поездки в Южную Америку.

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Москвич Павел Р. собирался навестить своих друзей в Уругвае и Панаме. Были забронированы авиабилеты Turkish Airlines по сложному маршруту: Москва – Стамбул (Турция) – Сан-Паулу (Бразилия) – Монтевидео (Уругвай) – Панама – Стамбул – Москва. Поездка планировалась на 3 недели, с 6 по 28 марта.

Неприятная неожиданность ждала туриста в аэропорту Стамбула. Перед посадкой на рейс в Буэнос-Айрес (он выполняется со стыковкой в бразильском Сан-Паулу, где Павел Р. должен был выйти, чтобы продолжить маршрут в Уругвай) всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь. Устроили проверку «с пристрастием» документов и личных вещей.

«Процедура была унизительная, сотрудники вели себя грубо, хамили, что-либо объяснять отказывались. Прямо заявляли: “С вашими российскими паспортами надо возвращаться в Москву и вообще никуда не ездить!”» – не скрывает эмоций турист.

По его словам, ему и еще как минимум десяти пассажирам под разными предлогами отказали в посадке на рейс. Обратные билеты в Москву были у всех, но у кого-то, как и у Павла Р., не по единому бронированию или же с возвратом в Россию из третьей страны. Компания москвичей летела в Южную Америку из Бишкека (Кыргызстан), а возвращаться планировали домой, в российскую столицу. На этом основании их не посадили в самолет, заявив, что обратный билет должен быть до Бишкека. Были и придирки к ручной клади: «У вас с собой только маленькая сумочка», объяснения, что основные вещи – в чемодане и сданы в багаж, не помогали.

«Люди, заплатившие немалые деньги за перелет, но снятые с рейса, оказались в Стамбуле без личных вещей, еды, ночлега. У кого-то в багаже остались необходимые лекарства…» – говорит турист. Павлу Р. удалось поменять обратный билет из Панамы в Москву на вылет из Стамбула. При этом пришлось доплатить 410 долларов. По возвращении в столицу Turkish Airlines предоставила «мизерную компенсацию», которая не покрыла даже затрат на рейс в Россию. «Я собирался к друзьям, люди заказали отели, транспорт, экскурсионные программы – сгорело все!» – сокрушается Павел Р.

Туриста настолько возмутило случившееся, что теперь он «не намерен останавливаться в своих запросах и жалобах во все инстанции». Он уже направил в МИД РФ и постоянному представителю России при ООН через формы обратной связи на их сайтах обращение по поводу ущемления прав российских граждан за рубежом. А другим пострадавшим из-за недопуска на рейсы в Южную Америку предлагает объединиться и подать коллективный иск в Страсбургский суд по правам человека.