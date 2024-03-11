Пассажир бросил монеты в двигатель самолета и задержал рейс на четыре часа

Пассажир китайской авиакомпании China Southern Airlines бросил несколько монет в двигатель самолета и задержал рейс на четыре часа. Об этом сообщает CNN.

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Как пишет источник, изначально воздушное судно должно было вылететь из города Санья в Пекин 6 марта около 10:00 по местному времени, но в итоге это произошло примерно в 14:16.

Нарушитель, личность которого не раскрывается, признался стюардессе, что бросил в двигатель три-пять монет. Позже его задержала полиция аэропорта. Представитель авиакомпании сообщил, что монеты были обнаружены во время проверок безопасности перед взлетом.