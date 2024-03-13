Турпоток граждан РФ в Таиланд вырос на 10%: сколько стоят туры на весну и лето

Туроператоры подтверждают высокий уровень спроса на таиландские направления и отмечают Таиланд как самое популярное зарубежное направление у россиян.

© globallookpress

Таиланд демонстрирует впечатляющие результаты по привлечению российских туристов в зимний период, отмечая рост числа посетителей на 10% в сравнении с предыдущей зимой. Туроператоры фиксируют еще более значительное увеличение спроса, достигающее 30–150%, подтверждая таким образом опережающий рост организованного турпотока в страну и выражая оптимистичные прогнозы на предстоящие весенний и летний сезоны.

Согласно данным, представленным Туристическим Управлением Таиланда в Москве, в феврале 2024 года страна приняла 198 449 российских гостей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года, пишет Центральная Служба Новостей. Общее количество российских туристов, посетивших Таиланд за зимний сезон 2023/2024, составило 622 693 человека, что на 10% больше по сравнению с зимним сезоном 2022/2023 года.

Туроператоры подтверждают высокий уровень спроса на таиландские направления и отмечают Таиланд как самое популярное зарубежное направление среди российских туристов. Рост продаж наблюдается не только у крупных туроператоров, но и у компаний, специализирующихся на конкретных направлениях. Приблизительный бюджет для пары, планирующей поездку в Таиланд весной, начинается от 180 тысяч рублей в апреле и снижается до 150 тысяч рублей в мае, в то время как летом расходы могут составить от 160 до 210 тысяч рублей в зависимости от класса отеля.

Разнообразие предложений от различных туроператоров позволяет туристам выбирать из множества вариантов размещения на популярных курортах Таиланда, включая Пхукет, Паттайю, Као Лак и Самуи, где предлагается широкий спектр услуг для удовлетворения запросов различных категорий путешественников.