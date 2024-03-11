Туристы напрасно надеялись погулять по Пекину без визы

Туристы интересуются правилами безвизового транзита через Китай. «Планируем лететь из Хошимина в Москву через Пекин, хотим использовать транзитную остановку в Пекине до 144 часов. Документы в порядке, есть билеты в третью страну», – написал турист в редакцию TourDom.ru.

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Как выяснилось, подписчик «Крыши ТурДома» собирается лететь из Вьетнама сначала в Китай, а затем по отдельному билету из Китая в Россию. «Поскольку прямого рейса из Хошимина в Пекин нет, полетим с 3-часовой остановкой в Сямине, без выхода в город». Возможно ли выйти погулять в китайской столице, спрашивает турист.

Согласно информации на портале народного правительства города Пекин, граждане РФ имеют право на 144-часовой безвизовый транзит в Пекине. Действует он в случае, если пассажиры летят в Россию транзитным рейсом через Китай. «Это правило касается только перелета в РФ со стыковкой в китайской столице, – пояснил “Крыше ТурДома” эксперт по продаже авиабилетов. – В данном случае у пассажиров – билеты на рейс из Хошимина в Пекин с пересадкой в Сямине. Билеты в Россию у них отдельные – на прямой рейс из Пекина. Таким образом, поездка туристов – это спланированный транзит в личных целях. Поэтому “выйти в город” в китайской столице, скорее всего, не получится».

Безвизовое разрешение на въезд в Пекин во время пересадки при перелете в Россию, граждане РФ могут получить на период до 144 часов. Условия - наличие билетов в Россию и загранпаспорт с 3-месячным сроком действия.

Единых правил по Китаю нет – условия транзита в разных аэропортах страны отличаются. В частности, по данным авиакомпании Emirates, 144-часовой безвизовый транзит помимо Пекина, возможен для россиян в аэропортах Чэнду и Тяньфу. 72-часовым разрешением на въезд можно воспользоваться при стыковке в Харбине, Чаншу, Гуйлине. Проверить условия получения бесплатной транзитной визы в разных городах Китая можно на специальном сайте.

Если туристы планируют двойной транзит – в двух городах Китая, нужно заранее узнать о возможности выхода в город. Эту информацию можно уточнить у авиаперевозчика.

В то же время необходимо понимать, что пограничники могут и отказать в выдаче разрешения на въезд во время пересадки.

«Многое зависит от длительности стыковки: чем она короче, тем меньше вероятность того, что туриста выпустят, – говорит Надежда Найдис, руководитель департамента продвижения туроператора PAC Group. – Если в запасе менее 12 часов, мы предупреждаем туристов, что не следует бронировать невозвратные услуги – отели и экскурсии».

Наличие брони в гостинице не повлияет на решение пограничника.

Чтобы быть уверенным, что «выход в город» на 100% состоится, в китайском посольстве туристам рекомендуют получить транзитную визу типа G.