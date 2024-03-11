Как дешево отдохнуть в Дубае: 10 вещей, которые можно сделать в ОАЭ бесплатно

Дубай — не самое бюджетное направление, хотя и пользуется популярностью. Чем привлекает эмират российских туристов? Море, солнце, тепло, лететь недалеко, да и операторы часто предлагают туры, стоимость которых «не кусается». Рассказываем, как сэкономить в поездке и чем заняться бесплатно.

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Прогуляться по крупнейшему в мире торговому центру

Безусловно, ТРЦ и понятие «бесплатно» сложно уживаются друг с другом. Однако в Dubai Mall (площадь 1,2 миллиона квадратных метров, на которых расположились 1200 бутиков) все же есть активности «даром». Например, большой атриум украшает гигантский скелет динозавра-диплодока, жившего 155 миллионов лет назад. Кроме того, гости непременно фотографируют фонтан с серебряными ныряльщиками.

Посмотреть шоу фонтанов

Еще один знаковый объект — «танцующий» фонтан у Dubai Mall, струи которого каждые полчаса поднимаются на высоту до 140 метров под аккомпанемент популярных мелодий. А в Dubai Festival City с наступлением темноты трижды дают масштабное мультимедийное шоу: помимо фонтанов и цветомузыки задействованы лазер, видеопроекции и пиротехника.

Посетить один из самых больших аквариумов мира

Dubai Aquarium & Underwater Zoo известен на весь мир благодаря своим размерам (он занесен в Книгу рекордов Гиннесса) и огромному количеству обитателей (одних только акул там 400 особей!). Пройтись по 48-метровому тоннелю и оценить подводный зоопарк обойдется в 199 дирхам, однако с ними вполне можно и не расставаться. Стеклянная стена аквариума высотой в три этажа выходит прямо в торговый центр Dubai Mall.

Проникнуться вековой историей

Дубай с его небоскребами — все равно что город будущего. А как же выглядела здесь жизнь лет сто назад? Исторический район Аль-Фахиди, воссозданный на берегу канала Дубай-Крик, тому свидетельство: тут и глинобитные 2-3-этажные дома с характерными ветряными башнями, и базары, и мастерские, где можно познакомиться с местными ремеслами. Почему бы не полюбоваться архитектурой деревни с воды, прокатившись по заливу на традиционной лодке-абре?

Позагорать на пляже

Длина общественных пляжей в Дубае составляет 21 километр, и к 2040 году шейх эмирата Мухаммед бен Рашид обещает увеличить протяженность до 105 километров. Впрочем, сейчас на береговой линии полно бесплатных зон для отдыха. Чуть ли не самый популярный пляж — Jumeirah, с которого открывается вид на знаменитый искусственный остров в виде пальмы. Многие туристы выбирают Marina Beach. Вариант поспокойнее — Sunset Beach в 10 километрах от центра.

Побывать на верблюжьих скачках

Верблюды только кажутся степенными, вальяжными и неторопливыми. На деле эти животные способны развивать скорость до 65 км/ч. Убедиться в этом можно на верблюжьих бегах: сезон скачек длится с октября по апрель. Как правило, соревнования проходят утром в пятницу и субботу. Самый большой ипподром — Al Marmoom Camel Racetrack.

Узнать, что такое «суки»

Раскроем интригу сразу: «сук» — это традиционный базар. Рынок специй сразу окутает своими дурманящими ароматами: приправы, травы, сухофрукты — хозяева лавок обязательно предложат продегустировать свой товар. На Золотом суке все блестит и переливается: изделия из драгоценных металлов поражают своим великолепием. А кому-то будет интересно заглянуть на Текстильный базар: здесь представлены не только ткани, но и одежда, предметы интерьера.

Приобщиться к искусству

Поклонникам современного искусства посвящается: вдохновение ищите в арт-районе Альсеркаль, площадь которого более 46 тысяч квадратных метров. В 2008 году в зданиях промышленных складов начали открывать галереи, теперь их количество перевалило за 20. На территории культурного хаба прописаны также шоу-румы, кафе, уличный театр и даже школа театрального мастерства.

Увидеть фламинго

На окраине бухты Дубай-Крик на территории 6 квадратных километров раскинулся заповедник Ras Al Khor. Заболоченные участки, солончаки, илистые отмели и мангровые заросли — эта местность стала домом для 500 видов растений и птиц, в том числе для крупной колонии розовых фламинго. Правда, подойти к пернатым близко не получится: наблюдать за ними разрешено с замаскированных смотровых площадок.

Познакомиться с религиозными традициями

В Дубае мечетей, куда пускают туристов, не исповедующих ислам, не так уж и много. Аль Фарук Умар ибн Хаттаб — одна из них. Здание с четырьмя минаретами, прототипом которого стала стамбульская Голубая мечеть, было построено в кратчайшие сроки — меньше, чем за год. Чтобы попасть внутрь, нужно заполнить форму на сайте мечети: для гостей также проводится бесплатная экскурсия.