Остров-шоколадная фабрика: пасхальные каникулы в отеле Cora Cora Maldives

Мальдивский пятизвездочный отель Cora Cora Maldives в дни католической Пасхи приготовил для гостей множество сюрпризов. C 27 марта по 3 апреля курорт превратится в настоящую шоколадную фабрику – череда веселых мероприятий по мотивам фильма «Чарли и шоколадная фабрика», которые приведут в восторг детей и взрослых, запланирована на протяжении восьми дней. Эти даты удачно совпадают с днями школьных каникул – дополнительный повод запланировать путешествие на остров свободы всей семьей.

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Гостей Cora Cora Maldives ждут тематические пасхальные бранчи и ужины в сопровождении живой музыки и диджей-сетов, изюминкой которых станут удивительные магические шоу. Не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых веселая вечеринка в бассейне у пляжного клуба Acquapazza® со множеством надувных кругов, яркими тропическими коктейлями и безалкогольными моктейлями. Или вечер мальдивской культуры – ресторан Tazäa® предложит гостям традиционные блюда – мясо и морепродукты на гриле. Мальдивские барабаны бодуберу поднимут градус веселья на новый уровень – этот национальное искусство обладает удивительной способностью вовлекать в процесс танца каждого под ночным небом.

В клубе СoRa Kids® для детей от 3 до 12 лет подготовили насыщенную программу мастер-классов и подвижных игр, среди которых роспись пасхальных яиц, мастер-классы по изготовлению браслетов, тай-дай, тату хной и песочному арту. Вилли Вонка пригласит ребят на экскурсию по шоколадной фабрике, в которую превратится остров на время Пасхи. И конечно, не обойдется без охоты за пасхальными яйцами и шоколадными фигурками кроликов, которые будут спрятаны по всему острову.

Завершить насыщенный день можно будет за семейным просмотром фильма прямо на пляже под звуки прибоя. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971), «Чарли и шоколадная фабрика» (2005) и «Вонка» (2023) – в эти каникулы в Cora Cora Maldives можно посмотреть все части знаменитой музыкальной трилогии, чтобы зарядиться хорошим настроением на долгое время и сохранить самые приятные воспоминания о времени, проведенном всей семьей на тропическом острове.