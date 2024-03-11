Сочи, Стамбул и Зеленоградск: россияне назвали самые «кошачьи» города

Сервис «Яндекс Путешествия» выяснил у подписчиков, какие города мира они бы назвали самыми дружелюбными в отношении кошек и где их больше всего.

© Pxhere

«В топ-5 городов вошли Стамбул (33 % опрошенных), город-курорт Зеленоградск в Калининградской области (30 %), Сочи (10 %), все города Кипра (9 %) и черногорский Котор (4 %)», – сказано в сообщении.

Подчеркивают, что в Стамбуле кошек настолько много, что они сопровождают вас по всем экскурсиям, и для них даже открыли свой музей.

Что касается Сочи, то город привлекателен для бездомных кошек тем, что там тепло и много туристов, которые всегда угостят.

«Везде есть вероятность встретить хотя бы одного пушистого друга», – говорят о кошках в сервисе.

Опрос был проведен среди пяти тысяч пользователей сервиса, уточняют авторы исследования. В топ не вошли Анапа, Тбилиси, Абрау-Дюрсо и Петербург.