Ряд прямых рейсов из РФ в Египет заменят на перелеты через Анталью

Несколько прямых рейсов Air Cairo из России в Египет заменены на перелеты через Анталью по техническим причинам, сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР). Авиакомпанией Air Cairo пользуются туристы Pegas Touristik и Coral Travel.

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«Техпосадка в Анталье занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, турагентства и туристы проинформированы», — говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что это временная мера, речи о системном изменении полетной программы не идет. Перелеты на Southwind с посадкой в Турции будут выполняться только до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика.

На днях СМИ сообщали о жалобах туристов, летевших в Шарм-эль-Шейх, на то, что их «массово» пересаживают с прямых рейсов на рейсы со стыковкой в Анталье. Стыковочные рейсы предполагают выгрузку пассажиров и багажа и длительное ожидание. Это не соответствует действительности, подчеркнули в АТОР.