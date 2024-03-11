Двух пилотов Batik Air отстранили от работы из-за сна во время полета

По данным агентства Франс Пресс, инцидент произошел с экипажем авиакомпании Batik Air. При этом оба пилота уснули одновременно.

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Известно, что авиапроисшествие произошло 25 января 2024 года в ходе авиарейса с острова Сулавеси в столицу страны Джакарту (остров Ява). Примечательно, что командир воздушного судна попросил своего напарника сменить его и передал управление 2-му пилоту. Однако последний тоже решил поспать.

Тревогу забил диспетчер в Джакарте, который не получил ответа на свои запросы. Наземные службы встревожил тот факт, что самолет внезапно сбился с курса и сохранял радиомолчание. Командир судна проснулся через 28 минут с момента зафиксированной передачи управления, немедленно разбудил второго пилота и вернулся на заданную траекторию.

Итогом инцидента стало совершение серии навигационных сбоев. К счастью, пассажиры и воздушное судно не пострадали. Посадка авиалайнера произошла штатно.

«Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Batik Air и других операторов полетов», — заявила генеральный директор департамента воздушного транспорта Минтранса Индонезии Кристи Энда Мурни.

Оба пилота на время расследования отстранены от полетов.

Ранее в США у пассажирского Boeing отлетело колесо после взлета.