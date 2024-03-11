Что поражает российских туристок во время свиданий с иностранцами

Россиянки, отправляясь за рубеж, нередко заводят курортные романы или просто отправляются на свидание с иностранцами. Причем, по статистике , именно женщины чаще всего проявляют инициативу в знакомствах на отдыхе. Однако нередко подобные интрижки заканчиваются плачевно, а от сильных эмоций и некогда казавшихся джентльменами ухажеров остаются только забавные или грустные истории для подруг. «Лента.ру» собрала самые дикие рассказы о свиданиях и недолгих отношениях отечественных путешественниц за рубежом.

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«А можно потрогать?»

Алина, ходила на свидания на Бали с ребятами из «Тиндера»

Не помню, какое это было по счету свидание на Бали, но явно не первое: мы решили сходить на завтрак с 35-летним мужчиной. На остров он приехал недавно, до этого был в Грузии. Сначала обсуждали обычные темы: переезд на Бали, страны, которые успели посетить и так далее. Тут он вдруг начал как-то жаться, а потом заявил, что приехал с женой, с которой сейчас разводится, и для него это очень болезненно.

Мужчина спросил, как я к этому отношусь, устраивают ли меня такие встречи. Я ответила, что нет, но раз уж мы пришли на завтрак, то его надо закончить. Потом он начал говорить о том, что страдает от сильной депрессии, сидит на антидепрессантах, у него из-за этого не стоит, к тому же самая большая проблема в том, что он теперь не может «юзать кетамин». Вот такие трудности у человека. Но на этом его факапы не закончились.

Он стал мне рассказывать, что 15 лет занимался мотокроссом и все мопеды — это жуть и нужно водить только байк, а когда мы собрались уходить со свидания, предложил довезти меня до дома на своем мотоцикле. Сначала он два раза его уронил, от байка что-то отлетело, и мой ухажер стал жутко суетиться

Но самый ужас случился потом — у байка отказали тормоза, мы вылетели на перекрестке и лишь чудом остались живы, благодаря тому, что машина, в которую мы уже ехали, сумела затормозить. После этого он мне написал, попросив оставить отзыв и рассказать, что он сделал не так, что мне понравилось, а что — нет. Потом он и вовсе спросил: «Может быть, мне надо было быть понастойчивее? Ведь я к тебе не приставал совсем, а надо было». Я подумала, что спасибо и на том, что он ко мне не приставал.

Еще одно кринжовое свидание произошло с 30-летним молодым человеком, который до этого уже жил на Бали. Мы пошли поужинать, было весело. Потом решили пойти выпить вина в баре. Там было очень красиво, мы обсуждали пляжи, еду, собачек, кошечек, литературу, и тут он вдруг ни с того ни с сего спрашивает: «А какое порно ты любишь?» И начал рассказывать о том, какие фильмы для взрослых нравятся ему. На этом я поняла, что все, и поехала домой смотреть любимый сериал.

Было еще свидание в спа. Мужчина привез в меня в безумно красивое место — на отвесный утес, там хаммам, бассейн, ледяная купель. До этого мы провели с ним потрясающий день — шутили, вкусно ели

Мы сидели, смотрели на закат, пили чай, общались по душам. Атмосфера вокруг к этому располагала — светлячки, романтика и умиротворение. И тут он вдруг говорит:

«Слушай, я весь вечер хочу тебя спросить, и мне кажется, что сейчас пришло самое время. Можно? А сиськи свои?» Я опешила и честно ответила, что нет, они сделанные. Тогда он спросил: «А потрогать дашь?» Больше мы с ним не видимся и не общаемся.

Балийский остров настолько маленький, что я как-то смотрела подкаст с этим парнем, который пригласил другого молодого человека, с которым я тоже ходила на свидание. Я смотрела на них и испытывала испанский стыд. Здесь всем мужчинам ничего не нужно, кроме секса. Они льют в уши красивые слова, красиво ухаживают, потом все случится, и они просто исчезнут.

«Здесь все хотят секса»

Елена, ходила на свидания на Бали

Искренне считаю, что на Бали просто невозможно построить серьезные отношения, не знаю людей, у которых это получается. Многие сюда приезжают, чтобы развлечься и просто позаниматься сексом. Остров очень к этому располагает — здесь все люди ходят полуголые, невероятно красивые, с идеальными, подтянутыми и загорелыми телами.

Такое ощущение, что на паспортном контроле стоит человек, который проверяет, красивый ты или нет, и, если нет, не пропускает тебя на Бали. Девушки выглядят, как модели, мужчины — серферы со спортивными телами, из-за этой атмосферы морского курорта и бесконечных вечеринок всем хочется секса. Либидо здесь появляется даже у тех, у кого с этим были какие-то проблемы.

К тому же здесь много парней — нарциссов, которые кайфуют не от женщин, а от самих себя и от того, как девушки на них смотрят. В целом я не против, но здесь с этим явно перебор, что сильно отталкивает.

Я приехала зимовать на Бали, до этого никогда не пользовалась «Тиндером» или другими приложениями для свиданий, но недавно у меня закончились отношения, и я решила попробовать онлайн-знакомства

Серьезно к таким знакомствам я не относилась и любовь своей жизни встретить там не собиралась, однако уровень кринжа, с которым я столкнулась, превзошел все мои ожидания. Я сходила на несколько тиндер-свиданий — все они были не очень, но больше всего мне запомнился один случай.

Мы переписывались с симпатичным парнем, и он отправил очень странную фразу о том, что «у нас случился интересный мэтч — совпадение по всем параметрам». Молодой человек действительно оказался очень приятным в общении, суперадекватным: много занимается спортом, практически не пьет, не курит, никогда не пробовал наркотики. У меня даже возник вопрос: почему он вообще сидит в «Тиндере», если такой классный, может быть, просто по приколу.

Парень мне действительно понравился, с ним было интересно, и я даже думала сходить еще на одно романтическое свидание где-нибудь на пляже. Но тут мы с подругами выяснили одну очень забавную вещь

У одной из них на телефоне установлено Pure — приложение для секса. Мало у кого из женщин там стоят фотографии, обычно просто создают профиль и могут написать понравившемуся парню. Снимки не нужны, поскольку там очень много извращенцев, которые сразу начинают бомбардировать сообщениями.

Моя подруга, у которой тоже не было фото в Pure, нашла парня, с которым я сходила на свидание, и поставила ему лайк. Он тут же ответил ей взаимным лайком и написал ту же фразу, что и мне в «Тиндере», о том, что «у них случился интересный мэтч».

Он готов был сразу приехать, и ему не нужна была ни ее фотография, ни описание в профиле, ничего. Меня это просто поразило, ведь оказалось, что таких парней очень много. Мы начали проверять всех, с кем когда-либо ходили на свидание из «Тиндера», и выяснили, что многие из них сидят в Pure и согласны по первому зову, не зная внешности девушки, приехать к ней куда угодно и во сколько угодно. При этом они даже не задают каких-либо дополнительных вопросов, им это неважно.

Получается, что мужчинам на Бали настолько все равно, с кем спать. Я жила в другом мире, мне казалось, что это все давно в прошлом, у мужчин и так достаточно секса в жизни, что им не хочется переспать с первой встречной. Но оказалось, что на Бали все еще так живут, как будто парням по 15 лет, у них пубертат и вовсю играют гормоны

«Еле ноги унесла»

Татьяна, познакомилась в Стамбуле с турком, который оказался абьюзером

Мои подруги шутят, что я просто магнит до абьюзеров. Встречались такие парни и в России, но самый запоминающийся случай был с турком. Я тогда приехала на месяц в Стамбул и в одном ресторане сразу же встретила Махмута. Мы разговорились, прогулялись по городу и обменялись телефонами. Он сразу же стал активно писать — буквально бомбардировал меня сообщениями. Сначала это немного подбешивало, но потом даже понравилось. Он показывал, что ему не все равно, где я, чем занимаюсь, какие у меня мысли, что я люблю.

Он был такой пробивной, позитивный, общительный, быстрый. Первое время он практически смотрел мне в рот. Например, когда мы вместе шли в кино, то я смотрела фильм, а он на меня. Я объясняла это тем, что он просто сильно влюбился.

Махмут только и спрашивал, что я хочу, был очень щедрым, говорил, что плохо себя чувствует, если мне что-то не подарит. Например, мог сидеть в интернете и искать мне новые туфли, сумки, а потом присылать фотографии, спрашивая, нравятся мне такие или нет.

Но постепенно ситуация стала меняться, он начал на все обижаться. Например, я пошутила с официантом, делая заказ в ресторане, а он мог через день это вспомнить. Все разборки, на удивление, происходили не сразу, а потом

Я начала бояться всего: не знала, где черное, где белое. Оказывалось, что все, что бы я ни делала, было не так: не так ответила, не так села, к тому же его постоянно одолевала ревность. Постепенно он стал выхватывать мой телефон, пытаясь найти там какой-то компромат. Вообще абьюзеры все время выхватывают телефоны и что-то запрещают.

На свидания с ним я стала ходить как на войну. При этом после очередной ссоры он был шелковым: рыдал, умолял, обещал, что это больше не повторится. Мы опять мирились. Но его хорошего отношения хватало на полтора-два дня. Потом опять начинал придираться, делать назло.

Чтобы загладить вину, Махмут повез меня в Дубай, мы прогулялись по городу, зашли в ресторан, потом вернулись в отель. И вот лежим в кровати, слушаем какую-то плаксивую турецкую песню, потягиваем мартини, его голова на моей груди, и вдруг он встает, смотрит мне в глаза и так нагло говорит: «Я сейчас могу пойти и переспать с кем захочу». Я обалдела.

Было ощущение, что в нем живут две разные личности: одна тут только что плакала, другая — говорит гадости. Я не растерялась и ответила, что тоже сейчас пойду гулять и много парней захотят провести со мной ночь

И тут я вижу, как на меня несется двухметровая 90-килограммовая туша, а потом начинает душить. На часах полночь, я стала судорожно собирать чемодан, он подбежал и со всей силы швырнул его в сторону. Было так страшно, но потом он вдруг затих, стал говорить, что это просто от большой любви ко мне.

Всплакнул, но потом опять стал сам себя накручивать, заводиться. Но я как-то смогла его утихомирить и уложить спать, пообещав, что никуда не уеду. Сама же убрала паспорт в носок и с телефоном сбежала в туалет, нашла рейс и забронировала билет, потом тихо с чемоданом выскользнула из номера и, попросив на ресепшен как можно скорее вызвать мне такси, уехала.

Все это время я очень боялась, что он будет меня преследовать, в аэропорту все время оборачивалась, мне казалось, что он приехал и опять начнет нападать на меня. К счастью, все обошлось, но я еле ноги унесла

«Украл деньги и не оставил билета на автобус»

Мария, ходила на свидания с румыном в Австрии

Я всегда мечтала оказаться в Вене — городе с прекрасной архитектурой, статуями и памятниками, с детства обожаю Моцарта, оперу, классику, аристократизм, пышные дворцы, богатые музеи.

Получив визу и купив билет на самолет, я поехала исполнять свою мечту. К поездке накопила полторы тысячи евро, но отдыхать решила все же очень экономно — с собой прихватила кое-какую еду и поселилась в шестиместном номере в хостеле, расположенном в самом центре города.

Едва переступив порог нашего номера, я увидела статного, накачанного иностранца, который по-доброму мне улыбался. Так мы познакомились с Сорином, который приехал в Австрию из Румынии

В Вене мой новый знакомый был много раз, поэтому сразу же предложил показать мне город. Как мне казалось, между нами с первого взгляда пробежала искра. Общаться было очень легко — он постоянно шутил и рассказывал много интересного о Вене.

Мы бродили по старинным улочкам, гуляли по парку Ратхаус и площади Штефансплац, наслаждаясь друг другом. Сорин угощал меня венскими сосисками с горчицей и кофе со штруделем, вводил в императорский дворец Хофбург. На первое свидание мы пошли в Венскую оперу, правда, на стоячие места, до здания мой спутник прокатил меня в карете — фиакре. Зная, что европейцы любят делить счет, я все время предлагала за себя заплатить, но он всегда отказывался и платил за обоих.

Все было настолько романтично, казалось, что Вена просто создана для того, чтобы признаваться друг другу в любви.

Неделя пролетела стремительно, нам было так классно вместе. Я чувствовала, что влюбилась и, как мне казалось, Сорин тоже. Мы строили планы на будущее, договорившись в течение месяца встретиться в какой-нибудь другой стране Европы, молодой человек звал меня к себе в Бухарест.

Настало время прощаться — первой улетала я. Мы не отлипали друг от друга все утро, и он, казалось, очень грустил из-за моего отъезда. Собранный чемодан уже стоял в номере, осталось только сходить в уборную и можно было выходить из хостела, чтобы успеть на автобус до аэропорта

Чтобы не брать с собой сумку с деньгами и документами, я отдала ее на несколько минут подержать своему парню. Когда я вышла из туалета, моя сумка висела на ручке чемодана, кошелек с деньгами и билетом на автобус до аэропорта испарились вместе с Сорином и его вещами.

Ощущение было ужасное, начиная от мыслей, какая я была дура и как он мог украсть мои вещи, не оставив мне даже билета до аэропорта. К счастью, в сумке остались телефон, паспорт и билет на рейс, а один из африканских парней в хостеле одолжил 16 евро на шаттл до терминала. Благодаря ему, я смогла вовремя добраться до аэропорта и улететь домой.

Но самое удивительное, что, когда я вернулась в Москву и постаралась поскорее забыть эту ужасную романтическую историю, румынский экс-бойфренд стал писать мне на электронную почту — он извинялся за кражу, обвиняя, впрочем, в произошедшем меня, якобы я его спровоцировала на такой поступок, отдав свою сумку, а также обещал вернуть все до последнего евро, но, конечно, так ничего и не сделал.

«Моя страсть мигом улетучилась»

Людмила, ходила на свидания с итальянцем в Болонье

Мне всегда казалось, что итальянские мужчины обладают обалденной экспрессией, харизмой, в общем один сплошной тестостерон. Когда я выиграла грант на учебу в университете Болоньи, то поняла, что теперь моя мечта осуществится и я наконец-то буду ходить на свидания с итальянцами.

Первое, что бросилось в глаза — все мужчины довольно ярко одеваются. Марко, с которым я впоследствии отправилась на свидание, щеголял по городу в красных штанах, причем на дворе в тот момент стояла зима.

Мы сразу друг другу понравились. Первое свидание прошло в кафе, где он нахваливал итальянскую еду и то, как готовит его мама, а также рассказывал, как работает фотографом. Тут вдруг ему позвонила мама, которой он принялся подробно расписывать, как прошел его день, чем он занимался, с кем находится сейчас, во сколько собирается домой и так далее

Тогда я на это особого внимания не обратила. Бросилось в глаза только то, что он жил на широкую ногу, покупал себе все что хотел, много колесил по Европе, а заодно и угощал меня в ресторанах. После четвертого совместного ужина Марко рассказал, что живет на красивой вилле в пригороде Болоньи, и пригласил меня домой выпить по бокалу вина. Я возражать не стала, поскольку понимала, что уже готова к более близким отношениям.

Мы и правда подъехали к довольно красивой вилле. Перед входом в дом он стал меня страстно целовать, я поняла, что все больше влюбляюсь в него. Но тут дверь открылась, а на пороге стояли его родители. Я чуть сквозь землю не провалилась, хотелось поскорее убежать оттуда, но хорошее воспитание просто не дало мне это сделать. Мы познакомились с его отцом и матерью, выпили по бокалу хорошего вина и немного пообщались.

Выяснилось, что Марко живет с родителями и активно тратит деньги на себя, потому что не хочет платить за отдельное жилье. Дальше было еще веселее. Мой итальянский друг взял меня за руку и повел в свою комнату. Когда мы вошли, меня такой хохот пробрал, еле остановилась. Комната 35-летнего мужчины напоминала ту, в которой живет тинейджер. На стуле лежала стопка свежевыглаженных рубашек, которые ему, видимо, мама так аккуратно сложила.

Страсть моя мигом улетучилась — ведь мой жгучий итальянец оказался типичным маммоне, маменькиным сынком. Эта история произошла со мной пару лет назад, мы потом переписывались с ним в соцсетях, он рассказал, что наконец-то съехал от родителей. Может быть, к пенсии даже женится

«Когда смогу, тогда и отдам»

Регина, ходила на свидания с испанцем в Барселоне

Моя проблема в том, что я всегда выбираю инфантильных парней. Так было и в этот раз. Испанец оказался младшим сыном в семье, со всеми вытекающими. После того как мы познакомились с Эстебаном, он сразу начал активно мне писать, интересоваться, как у меня дела, хорошо ли я спала, чем занимаюсь и так далее. Потом начались часовые созвоны по вечерам.

Нельзя сказать, чтобы он был красивым, но высоким, с шестью кубиками на животе, так что его идеальное тело и хорошее чувство юмора легко компенсировали все остальное.

Наши отношения закончились, когда он решил занять у меня денег — попросил 500 евро до лучших времен. При этом без какого-либо срока, типа когда смогу, тогда и отдам. Я собиралась одолжить, но подруги отговорили.

Я спросила, не может ли он взять в долг у своих братьев, сестер или родителей, но мой мачо отвечать не стал — просто забанил меня во всех соцсетях и в WhatsApp. То есть после моего отказа его как ветром сдуло. Потом, правда, разбанил, извинился, написал, что был не прав и что он действительно слабый и инфантильный.

«Боялся обвинений в харассменте»

Ольга, ходила на свидания с немцем в Берлине

Приехав на три недели в Берлин, я решила сходить на свидание, познакомившись с парнем в «Тиндере». Андреас лайкнул меня и предложил встретиться. На фотографии он был похож на Тиля Швайгера, и я, не раздумывая, согласилась.

В жизни он оказался даже лучше — высокий, уверенный в себе блондин, как я люблю. Первое свидание прошло на все сто, и мы договорились встретиться еще. Единственное, что неприятно удивило — он, даже не спросив меня, сразу попросил официанта разбить наш счет и делил со мной поровну даже чаевые, до последнего евро. Сначала я не стала загоняться по этому поводу, но дальше было больше.

Я неплохо зарабатываю, но Андреас получал в три раза больше меня и при этом постоянно говорил: «Возьми мне в магазине или в баре самое дешевое пиво или самый дешевый сыр, самую дешевую пиццу, я не хочу переплачивать». Этим на девушку впечатление явно не произведешь

Он объяснил мне, что в Германии мужчины предпочитают знакомиться в интернете, причем первыми обычно пишут девушки, и они же предлагают перевести общение из виртуала в реал. Между нами чувствовалась искра, но он даже не пытался меня поцеловать. Как потом выяснилось, это такой флирт европейцев, которые боятся переборщить с активностью, чтобы потом их не обвинили в харассменте.

Пришлось все брать в свои руки — инициатором всегда выступала я. Но бесило даже не это, а его экономия буквально на всем. К тому же поражала его прямолинейность и честность — он очень открыто и даже как-то обидно говорил о том, что ему нравится или не нравится, я, привыкшая все сглаживать, чтобы не оскорбить кого-то, была к такому не готова. В общем, повстречавшись пару недель, мы без сожаления расстались.