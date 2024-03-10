Turkish Airlines продолжает не пускать россиян в Аргентину

Путешественники сообщают, что на посадке в Стамбуле представители авиаперевозчика не пускают их на рейс. Причины при этом называются разные: от отсутствия обратного билета в той же брони до ссылки на запрет от властей Аргентины

Число граждан России, которых снимают с рейсов до Буэнос-Айреса во время пересадки в Стамбуле, растет с каждым днем. Посольство Аргентины уверяет, что их страна не чинит препятствий для россиян. Даже на фоне массовой миграции число выданных россиянам ВНЖ в республике бьет рекорды.

Житель Владикавказа Андрей со своей семьей прилетел в Стамбул 1 марта. На пересадку на рейс в Аргентину у них было всего два часа, нужно было успеть. Но то, что Турция окажется в их поездке конечным пунктом, выяснилось только около гейта. Там представители Turkish Airlines сначала разделили очередь на посадку на две, россиян и несколько иностранцев поставили отдельно. А потом им объявили, что они никуда не летят. В тот день с рейса сняли девять россиян. Рассказывает пострадавший Андрей:

— Причины отказа, которые они обозначают на посадке, следующие: что сперва по запросу аргентинской стороны вас не пускают, потом у вас нет билета туда-обратно одной бронью. Мы купили один билет туда и купили отдельно из Аргентины обратно другой билет. Нигде не указано, что должен быть билет Стамбул — Буэнос-Айрес и обратно в Стамбул. Были такие примеры: люди не могли вылететь «Турецкими авиалиниями» и покупали билет авиалинии Объединенных Арабских Эмиратов или «Эфиопских авиалиний». И вот на этих авиалиниях проблем нет. Никто даже не спрашивает обратные билеты.

— Немудрено, там гораздо более дорогие билеты, к слову сказать, которые не пользуются популярностью.

— Ну, допустим, если в Турцию билеты на нашу семью стоят 500 тысяч, билеты «Эфиопскими авиалиниями» будут стоить 650 тысяч и тысяч на 200 дороже будут стоить билеты Emirates.

В марте Turkish Airlines начала практически ежедневно снимать с рейсов по несколько человек — в основном россиян. Они даже создали свой чат, где сейчас несколько десятков человек. В воскресенье, 10 марта, на рейс до Аргентины не пустили минимум двоих. А сколько еще тех, кто не додумался или не захотел искать товарищей по несчастью, — неизвестно. Одного пассажира сняли с рейса, потому что у него не было с собой багажа. У других был новый загранпаспорт, без печатей других стран.

Пострадавшие сходятся во мнении: кажется, авиакомпания опасается, что россияне даже при наличии обратного билета, который требуется для посадки в самолет, летят на самом деле в один конец. А ведь миграционный поток россиян в Аргентину действительно вырос. В прошлом году ВНЖ в республике получили больше 3,5 тысячи граждан России — это рекордный показатель. Только за этот январь резидентами Аргентины стали 500 россиян — это больше, чем за весь год в 2020-м или 2021-м.

Аргентина считается одной из самых простых стран для иммиграции. Претендовать на гражданство можно уже через два года легального пребывания в республике. При этом родители ребенка, родившегося в Аргентине, могут претендовать на ускоренное получение паспорта. А он в свою очередь дает безвизовый въезд в 170 стран мира, его обладатели, как правило, могут получить визу в США сразу на десять лет.

Это спровоцировало бум родильного туризма. В начале прошлого года погранслужбы Аргентины уже пытались остановить поток беременных россиянок. Тогда была скандальная история, когда в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть россиянок в положении за то, что они предоставили ложную информацию о цели поездки, так как явно приехали в страну не отдыхать. Но это был единичный случай.

В посольстве Аргентины в Москве пострадавшим сказали, что республика не вводила никаких миграционных ограничений. Тогда какое дело авиакомпании, собираются ли пассажиры возвращаться или нет? Возможно, исключительно коммерческий интерес — чтобы самолет не летел из Аргентины назад в Турцию пустой. Как пишут в чатах, компания могла начать требовать билеты туда-обратно одной бронью, чтобы у пассажиров не было возможности, коснувшись аргентинской земли, сдать обратный билет. Законно ли это? Нет, говорит ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов:

— Говорить: «Мы вам не продадим билет, если вы у нас не купите обратный билет» — это будет являться навязанной услугой, потому как билет пассажир приобретает по своему волеизъявлению. А если ему нужно с одной точки в другую, а, может быть, еще и из этой точки он летит в третью, он путешествует [как ему быть]?

— Существует еще мнение, что Turkish Airlines так тщательно проверяет брони, билеты и прочее для того, чтобы, если пассажира вдруг не пустят в страну, авиакомпании не пришлось бы его эвакуировать за свой счет. Но разве такая эвакуация в зоне ответственности авиакомпании? Вот пассажир вышел из самолета, попрощался со стюардессами, самолет улетел, и, например, его не пустили в страну. Разве здесь хоть какая-то доля ответственности лежит на авиакомпании, которая его привезла?

— Авиакомпания действительно не несет никакой ответственности за миграционное законодательство. Она всего лишь удостоверяется в безопасности пассажира. Если же вторая сторона не приняла по своим внутренним каким-то убеждениям, то у них должен быть создан бюджет для того, чтобы высылать таких нежелательных граждан.

Вернуть деньги за билеты пострадавшие пока не могут и готовятся подавать коллективный иск.