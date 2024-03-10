Слетать из Питера на Бали предлагается за 60 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене авиабилеты из Санкт-Петербурга в Денпасар. Слетать на индонезийский курортный остров Бали можно с одной пересадкой китайской авиакомпанией China Eastern Airlines, например, с 13 по 29 мая. В тариф, 60,6 тыс. руб. туда-обратно, включен багаж (здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 19:00 10 марта. – Ред.).

За ту же стоимость есть места на рейсах китайского перевозчика и на другие даты: в мае – с 15-го по 26-е, с 22-го по 29-е число, в июне – с 5-го по 19-е, с 16-го по 26-е. Есть возможность выбрать разные продолжительности отдыха.

Из Москвы на май-июнь авиабилеты в Индонезию значительно дороже. Например, минимальный тариф у той же China Eastern на перелет туда 16 июня, обратно – 26 июня – от 88,1 тыс. руб.

А самый короткий по продолжительности перелет, на Emirates, и вовсе обойдется в 102,7 тыс. руб.

Отметим, что в отличие от других популярных туристических направлений Юго-Восточной Азии, высокий сезон на Бали приходится не на зиму, а на период с апреля по ноябрь. В летние месяцы количество осадков на острове, как правило, минимально.

Добраться из России в Индонезию туристы пока могут только стыковочными рейсами иностранных перевозчиков. Встать на прямой маршрут из Москвы в Денпасар намеревается «Аэрофлот», на линии собираются задействовать, пожалуй, самый комфортабельный широкофюзеляжный лайнер нацперевозчика Airbus A350-900. Однако дальше планов дело пока не идет. По информации от источника, заслуживающего доверия,

продолжаются

переговоры о возможности заправки самолетов в индонезиийском аэропорту. Как только договоренность будет достигнута, заявят и полетную программу. В Росавиации, со своей стороны,

заверяют

, что никаких препятствий для возобновления прямого авиасообщения с Индонезией в рамках действующего межправсоглашения на сегодня нет.