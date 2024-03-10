4 запрещенных в Европе действия, которые для нас обыденны

Путешествуя по Европе, можно заметить, как возмутительны для иностранцев довольно привычные для нас вещи. Это связано с различиями в законах, социальных нормах и обычаях. Подробнее — в материале "Рамблера".

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1. Курение в общественных местах

В России курение в некоторых общественных местах, таких как кафе, парки и бары, допускается, хотя последние годы наблюдается ужесточение законодательства в этой области. Однако во многих странах Европы курение в общественных местах запрещено полностью и допускается только на специально отведенных местах. Это связано с заботой о здоровье граждан и соблюдением норм общественного порядка.

2. Продажа алкоголя в ночное время

В некоторых российских регионах продажа алкоголя не имеет ограничений по времени, и спиртное может приобретаться в любое время суток. Однако во многих странах Европы есть строгие ограничения на продажу алкоголя, особенно в ночное время. Это направлено на предотвращение негативных последствий чрезмерного потребления крепких напитков и поддержание общественной безопасности.

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3. Ношение национальных символов

В России обычно не вызывает негативной реакции и часто приветствуется ношение национальных символов, таких как флаги или символика. Тем временем в некоторых странах Европы такое одеяние или аксессуар могут рассматриваться как провокационное или неприемлемое поведение, особенно в контексте политических напряженностей или конфликтов.

4. Обслуживание в общественном транспорте

Уровень обслуживания в общественном транспорте может сильно разниться в зависимости от города и региона в России, но часто встречаются случаи низкого качества предоставляемых услуг и неудобств для пассажиров. В то же время во многих европейских странах общественный транспорт обычно работает точно, чисто и предлагает высокий уровень комфорта для пассажиров.

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