Отдых на Занзибаре может убить. Что нужно знать о местных черепахах

AP: уже 9 человек умерли на Занзибаре от отравления мясом морской черепахи. Из них 8 — это дети. Ещё 78 человек попали в больницу. Мясо морских черепах считается в Танзании деликатесом, но иногда его потребление приводит к смертям от хелонитоксизма. В ноябре 2021 года произошло почти такое же массовое отравление на острове Пембе, который входит в состав архипелага Занзибар. Тогда жертвами стали 7 человек.

© unsplash

Что случилось

На острове Пемба 9 человек умерли и 78 оказались в больнице в результате отравления, сообщило издание Associated Press со ссылкой на местные власти. Как выяснилось, все пострадавшие ели мясо морских черепах.

Среди умерших — только одна взрослая женщина. Она была матерью одного из скончавшихся детей.

Что такое хелонитоксизм

Морские черепахи едят определённые растения, яд которых накапливается в черепашьем жире. При этом поражённые животные выглядят здоровыми, никаких признаков болезни у них не бывает. Пищевое отравление мясом черепахи называется хелонитоксизм.

У больного поражаются органы пищеварения, почки, печень и центральная нервная система. Массовые отравления случаются во всех странах, где употребляют морских черепах в пищу — на Мадагаскаре, в Индонезии, Шри-Ланке, Танзании и других.

Ранее стало известно, что российские туристы на Шри-Ланке массово болеют лихорадкой денге. Подробнее об эпидемии — здесь.