Стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров и вызвала споры в сети

Опытная стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. Своим мнением она поделилась в TikTok-аккаунте, на публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

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По словам 28-летней Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство. Она рекомендовала путешественникам уходить в туалет, чтобы сделать это.

«Почему я должна объяснять это взрослым людям?» — возмутилась бортпроводница.

В комментариях юзеры разделились во мнениях. Некоторые поддержали блогершу, другие же, напротив, высказались против.

«А что мне делать, если у меня аллергия?», «Я собираюсь сморкаться в салфетку, сидя на сиденье, за которое я заплатил», — писали пользователи.

Ранее другая стюардесса авиакомпании Cebu Pacific объяснила истинное назначение дырок в окнах самолетов — они нужны для обеспечения безопасности лайнера и пассажиров. По словам бортпроводницы Хенни Лим, отверстия помогают сбалансировать разницу давления снаружи и внутри самолета.