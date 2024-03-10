Стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров и вызвала споры в сети
Опытная стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. Своим мнением она поделилась в TikTok-аккаунте, на публикацию обратило внимание издание Daily Mail.
По словам 28-летней Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство. Она рекомендовала путешественникам уходить в туалет, чтобы сделать это.
«Почему я должна объяснять это взрослым людям?» — возмутилась бортпроводница.
В комментариях юзеры разделились во мнениях. Некоторые поддержали блогершу, другие же, напротив, высказались против.
«А что мне делать, если у меня аллергия?», «Я собираюсь сморкаться в салфетку, сидя на сиденье, за которое я заплатил», — писали пользователи.
Ранее другая стюардесса авиакомпании Cebu Pacific объяснила истинное назначение дырок в окнах самолетов — они нужны для обеспечения безопасности лайнера и пассажиров. По словам бортпроводницы Хенни Лим, отверстия помогают сбалансировать разницу давления снаружи и внутри самолета.