Российские туристы стали чаще летать в Италию и Францию

Россияне стали чаще выбирать страны Европы для путешествий.

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В прошлом году туристы из России все чаще предпочитали европейские направления для своих путешествий. Среди всех мест Италия и Франция стали наиболее популярными странами у россиян.

Помимо этих двух стран, Венгрия и Испания также привлекли внимание российских путешественников, где количество броней отелей возросло на 520 и 272% соответственно. Об этом пишет Newsler.

Российские туристы также все чаще выбирают для отдыха места в Азии. Китай и Япония становятся все более популярными среди любителей путешествий. Спрос на отдых в Южной Корее увеличился на 900%, а в Таиланде – на 505%.

Кроме того, среди россиян возрос интерес к Киргизии как к месту для отдыха в 2024 году. Количество бронирований в этой стране увеличилось на 320%.

Ранее стало известно, что Турция после "мальдивских цен" прошлого лета стала предлагать туристам из России скидки до 50%. Генеральный директор туристического агентства также привел примеры стран, которые могут стать альтернативой Турции для российских туристов летом 2024 года. Среди них Шри-Ланка, Оман, Катар, ОАЭ, Бахрейн, а также Таиланд, Сейшелы и Маврикий.