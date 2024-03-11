Контрабандисты пытались вывезти более 80 диких животных из Таиланда

Сотрудники таможенной службы Таиланда задержали шестерых уроженцев Индии, которые пытались перевезти через границу более 80 редких животных. Об этом сообщает Fox News.

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В Бангкоке задержаны шесть граждан Индии, при досмотре их багажа в чемоданах были обнаружены дикие животные, злоумышленники пытались вылететь с ними в Мумбаи. Несколько красных панд, попугаев, змей и обезьян прятали в пластиковых контейнерах для еды и корзины, заклеенные скотчем.

«Всего в багаже было 87 животных. Среди них — 29 варанов, 21 змея и 15 птиц», — сообщили представители таможни.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы или крупный штраф.