Туристам предлагают совершить хадж по принципу «все включено»

Саудовская Аравия ужесточает наказание за паломничество к святым местам без официального разрешения. Нарушителей могут посадить в тюрьму на несколько месяцев и оштрафовать на 50 тысяч саудовских реалов, это более миллиона рублей. Как правильно совершать хадж, узнал корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

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«Мы спрашиваем, какую программу он выбирает, подбираем ему программу, и затем он подает документы. Это можно сделать оффлайн, то есть в офисе, или онлайн, если он живет в другом регионе и не может приехать», – объяснила хадж-оператор.

Совершить хадж предлагают по принципу «все включено». Купить путевку можно не выходя из дома. Оформление документов, билеты, бронирование отелей берут на себя хадж-операторы. Турагентства организуют поездки паломников и сопровождают каждого во время хаджа.

«Год за годом увеличивается число паломников. Несмотря на это Саудовская Аравия старается встретить каждого паломника так, чтобы они были довольны», – рассказал руководитель группы паломников хадж-оператора Умар Хазрат.

Правда, цены немаленькие. Минимальный тариф хадж-тура – от 400 тысяч рублей. Он включает перелет, питание, трансфер, услуги гида, совместное проживание с другими паломниками. Максимальный тариф уже миллион двести тысяч рублей: за комфортабельный отель и трансфер между городами на самолете. При этом российские хадж-тарифы, как говорят операторы, еще считаются низкими. В других странах платить нужно больше, а ждать возможности поехать к святым местам порой приходится не один год.

«Это считается самая дешевая путевка в мире. Кто летит из Арабских эмиратов им дороже обойдется путевка. В России мы гордимся этим у нас самый дешевый хадж», –подчеркнул коммерческий директор хадж-оператора Диа Абулихия.

При этом самостоятельно отправиться в Мекку нельзя. Хадж-операторов в России ровно 10. У каждого лицензия. Между официальными компаниями распределяется и ежегодная квота Саудовской Аравии, для России – 25 тысяч человек. Если же паломник попадает в святые места с помощью сторонних компаний или без специальной визы, он становится нелегалом.

«Если не будет квот, если хаотично каждый, то имеет желание поехать в хадж приедут в небольшой город Мекку, в небольшой город Медину то там будет хаос, столпотворение и могут быть смерти людей из-за того, что люди неорганизованно приезжают. Мы понимаем и полностью поддерживаем решение Саудовской Аравии ужесточить, потому что здесь могут быть угрозы сотням, а может быть и тысячам паломников», – отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Наказание за незаконный хадж власти Саудовской Аравии ужесточили. Паломников нарушителей ждет тюрьма до шести месяцев и штраф 50 тысяч саудовских реалов, это около миллиона рублей. Также осужденным иностранцам запретят въезд в Саудовскую Аравию на 10 лет. Кроме того, сроки оформления документов для хаджа сместили. Подавать заявку теперь нужно заранее.

«Каждый год они могли получить визу на хадж за две недели, за 10 дней до вылета. Система была открыта. В этом году максимальный срок это 20 апреля, хотя хадж в июне. очень рано процедура открытия виз заканчивается», – коммерческий директор хадж-оператора Диа Абулихия.

Год назад паломничество в Саудовскую Аравию совершили около двух миллионов мусульман со всего мира. Из них за попытку совершить хадж без специальной визы задержали почти 20 тысяч человек.