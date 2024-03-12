Россиянка удивилась принципам жизни людей в Нидерландах

19-летняя Алиса (имя изменено) из Москвы решила попробовать получить высшее образование за границей и выбрала Нидерланды. Учиться оказалось непросто: в иностранном университете невозможно ни получить высший балл, ни спокойно жить от сессии до сессии. В рамках цикла материалов о россиянах за границей Алиса рассказала, чем ее удивили нидерландцы, правда ли в Роттердаме всегда плохая погода и как она спасается от тоски по родине.

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Я была на первом курсе РГГУ, когда поняла, что хочу попробовать поучиться за границей. Мне захотелось посмотреть, какие еще бывают системы образования, как они работают, какие возможности предоставляют. У меня есть несколько друзей, поступивших в зарубежные вузы, поэтому я не видела в учебе за границей ничего невозможного. Я выбрала Нидерланды, потому что там предлагались интересные мне программы на английском языке, который я хорошо знаю. Я приехала в Роттердам за две недели до начала учебы, потому что наш университет еще до начала учебного года устраивал для первокурсников различные мероприятия. Решила не упускать возможность и заранее познакомиться с однокурсниками и городом.

Первичная адаптация проходила спокойно. Беспокоило только, что долго не получалось оформить сим-карту. Из-за этого я первые недели полторы постоянно бегала от одного места с Wi-Fi до другого. Но это не было большой проблемой, поскольку интернет был в университете, в общежитии, а также практически в любом магазине.

Во всех государственных органах в Нидерландах общаются только на местном языке

Я мало что знала о Нидерландах до того, как туда переехала. Единственное — стереотипы о суровой, непостоянной погоде. Они подтвердились: в Нидерландах действительно очень ветрено и дождливо. Я еще и живу в портовом городе, Роттердаме, здесь еще ветренее и дождливее, чем в остальной стране.

В первое время меня поражали последствия религиозного прошлого Нидерландов. Здесь рано утвердился протестантизм, поэтому большая часть культуры, традиций, привычек основана на нем. До этого я приезжала в страну в качестве туристки и не видела этого, а сейчас заметила.

Нидерландцы ведут очень простой образ жизни, экономят на всем, но при этом не чувствуют себя бедными. Яркий пример — весь год они минимизируют затраты на электричество, а на Рождество украшают дома гирляндами и другими светящимися украшениями, которые горят всю ночь

Привыкнуть к этому оказалось не так трудно. Основные сложности возникали из-за бюрократии и языка. Я знаю английский, и мне достаточно этого для любого вида общения, кроме общения с государственными органами.

Все процедуры вроде оплаты налогов и подачи документов производятся на голландском языке. Он представляет собой смесь английского, немецкого и французского языков, поэтому отдельные слова понять можно, но далеко не все. В первое время, когда мне нужно было получать вид на жительство и много контактировать с государственными органами, мне было страшно что-то сделать не так.

Образовательная система в Нидерландах сильно отличается от российской

Я учусь в университете Эразма Роттердамского на программе International bachelor of Arts and Culture studies. Я всегда хотела получить образование в сфере искусства и в России думала поступать на искусствоведение. Смущало меня лишь то, что эта программа слишком теоретизирована в большинстве университетов, в том числе и в нашей стране.

На моей же программе я не только учусь на искусствоведа как человека, который знает историю искусства, но и прохожу курсы по экономике, социологии, менеджменту. Хотя мой университет и заточен на подготовку именно научных кадров, программа здесь довольно практико-ориентирована. Это, как мне кажется, даст мне больше возможностей найти работу.

Я год училась в российском университете и училась довольно хорошо, но это никак не помогает мне сейчас: образовательные системы России и Нидерландов слишком разные. Любой предмет в нашем университете оценивается в крéдитах. Обычно в пяти или десяти — чем больше нагрузки требует предмет, тем больше кредитов он весит. Начисляются они за сдачу экзамена или зачета. Чтобы получить бакалаврскую степень, нужно набрать определенное количество этих кредитов.

Если подробнее: у нас есть обязательный набор предметов, на определенное количество кредитов, а также майноры (факультативы и дополнительные курсы). Каждый предмет весит по-разному, и студент должен сбалансировать свою программу так, чтобы пройти тот порог, что нужен для получения степени бакалавра.

Условно: 100 кредитов — за обязательные предметы, 150 — необходимо для получения диплома. Студент сам выбирает, как набрать эти 50 кредитов: взять много курсов, но легких и потому «дешевых», или поменьше, но сложных и «дорогих»

В Нидерландах десятибалльная система оценивания. Интересно, что человек с пятью баллами из десяти получит столько же кредитов, сколько человек, набравший десять из десяти.

Но на самом деле получить максимальный балл здесь невозможно. Это какая-то специфика нидерландской системы оценивания, о которой нас предупреждали преподаватели еще в начале курса. Восемь из десяти считается верхом гениальности, шестерка — чем-то очень хорошим. После обучения в России, где я сдавала сессии на отлично, прикладывая гораздо меньше усилий, мне тяжело с этим мириться.

Если преподаватель не нравится, его можно заменить

Другое отличие образовательных систем России и Нидерландов состоит в том, что местная программа сильно ориентирована на самообразование. Количество пар по дисциплинам не соответствует количеству часов, прописанных в учебном плане.

Поэтому многое мы изучаем самостоятельно, допоздна сидим в библиотеках. И все равно нам постоянно кажется, что мы не успеваем что-то дочитать или доучить. Слишком большой объем

Кроме того, здесь невозможно откладывать на потом любые проекты. Во-первых, в нидерландских вузах очень налажена система дедлайнов. Во-вторых, они слишком рано наступают. На большие исследования дают меньше недели, к тому же и учимся мы не по семестрам, а по восемь недель. Такой короткий период в принципе не позволяет что-то откладывать.

Есть и плюсы: оценка абсолютно не зависит от отношения преподавателя к студентам. Но в принципе проблем в отношениях профессоров и студентов особо нет. Оба эти пункта были для меня проблемой в прошлом университете. В Нидерландах, если тебе не нравится твой преподаватель, можно заменить его или как-то повлиять на него через систему обратной связи. Эта мера действительно работает.

Также здесь очень приятный кампус: он напоминает маленький район города. Много учебных мест, оборудованных розетками и быстрым интернетом. Везде стоят автоматы с едой, много столовых. Приятная, располагающая к обучению среда.

В Нидерландах очень сложно найти жилье, многие ездят работать и учиться в другой город

Сейчас я живу в общежитии, у меня отдельная комната. Кухня общая. Она большая, в ней есть духовка, даже посудомойка, два гигантских холодильника. Под землей расположена парковка для велосипедов.

Само общежитие находится в центре. На самом деле оно предназначено для студентов другого кампуса, они могут добраться до своего здания пешком. Я же езжу на велосипеде — тоже не так далеко. Из интересного: у нас нет разделения комнат на мальчиков и девочек, все живут вместе.

То, что мне удалось найти комнату, — чудо. Я и так искала ее пять месяцев.

Все потому, что в Нидерландах чудовищный жилищный кризис. Жилье дорогое, новое строить не успевают, спрос растет

Свою роль играет и то, что страна находится на воде. Это, как я понимаю, не позволяет возводить высокие дома: нидерландцы не хотят утонуть. Здания здесь трех-, максимум пятиэтажные.

Кроме того, Нидерланды очень открыты к иммигрантам. Здесь много иностранных студентов и переехавших по профессиональной визе. Поток большой, жилье занимается активно. Я знаю, что многие нидерландцы добираются до университета из родных городов по три часа в одну сторону, потому что не могут найти жилье в Роттердаме, хотя это крупный город. Многие местные студенты признавались мне, что не представляют, как будут искать квартиры в будущем.

Недавно к власти здесь пришла новая партия, возможно, она что-то изменит, но пока кризис только усугубляется.

Нидерландцы довольно скупые и всегда просят отдавать даже небольшие долги

Мой круг общения составляют мои однокурсники — все европейцы, так получилось. Мы разговариваем на английском. И поскольку почти для всех он не является родным, все спокойно относятся к тому, что кто-то может воспользоваться переводчиком. Это помогает обогащать словарный запас всей компании, причем не только английский. Все с удовольствием готовы поделиться чем-то из своих языков, поэтому невзначай можно выучить и пару, например, эстонских выражений.

От других людей я часто слышала, что нидерландцы прямолинейны, но сама я с этим не сталкивалась. Хотя, возможно, и сталкивалась, но это не нарушало мои личные границы.

Зато заметила, что местное население довольно скупое. Здесь даже есть специальное приложение для запроса перевода денег. Например, если человек задолжал тебе 15 центов, ты отправляешь ему так называемый тикки, связанный с твоим банковским аккаунтом, и этот человек переводит тебе запрашиваемую сумму. И это не считается чем-то невежливым.

Нидерландцы используют тикки для получения денег за любой чих

В России, конечно, не так. Когда я гуляла с друзьями раньше, мы всегда понимали, что, если один раз какой-то человек за что-то заплатит, в следующий раз это сделает другой. Мы не считали каждую копейку. Здесь же это нормально.

Еще нидерландцы очень устойчивы к погодным переменам из-за специфики климата. Например, они ездят на велосипеде в снег, дождь, град без капюшона на голове. Наверное, поэтому в Нидерландах часто используют выражение, которое переводится как «не из сахара сделанный». Оно означает, что человек не может растаять от дождя, поэтому и бояться такой погоды не нужно.

Со стороны нидерландцев я никогда не встречала плохого отношения к себе из-за моей национальности. Большое количество мигрантов приучило их существовать в мультикультурном мире.

А вот от людей из других стран иногда исходит негатив. Но в целом все не так плохо: из-за того, что моя программа предполагает международную среду, все ребята открыты к другим культурам. Например, недавно на семинаре я рассказывала про Довлатова. Все слушали, всем было интересно. До этого другая девочка говорила про Гоголя, тоже не возникло никаких проблем.

Без велосипеда в Нидерландах никуда

Основной вид транспорта в Нидерландах — велосипед. Я даже не представляю, как здесь без него можно жить. Местные ребята используют его даже для междугородних поездок. Я пока не настолько ассимилировалась, но все же езжу на велосипеде почти каждый день в любую погоду. У нас в университете огромное количество парковок для велосипедов, и они всегда почти все забиты, потому что велосипед есть у каждого.

Также здесь есть машины, но по сравнению с московскими они очень маленькие. В Нидерландах распространены автомобили Smart, в которые, кроме человека и небольшой сумки, как мне кажется, больше ничего поместиться и не может.

Есть и трамвай. Я знаю, что некоторые мои одногруппники вместо велосипеда используют его. Но основная проблема трамваев, как и всего местного общественного транспорта, заключается в том, что они редко ходят.

К тому же трамваи и автобусы часто задерживаются, могут и вовсе не прийти. Очень много накладок, связанных с этим

Общественный транспорт в Нидерландах еще и очень дорогой. Доехать от общежития до университета и обратно мне будет стоить примерно 3,5 евро (примерно 350 рублей). Это цена обеда в нашей столовой, которая тоже недешевая. Здесь в целом жизнь очень дорогая. Страна частично находится в море, поэтому много денег уходит на то, чтобы поддерживать нужный уровень воды.

В Роттердаме не так много вариантов досуга, но при желании их можно найти

По сравнению с Москвой здесь не очень много вариантов досуга. Но, мне кажется, так можно сказать про любую точку мира.

В Роттердаме много студентов, поэтому тут много клубов, баров, ресторанов, ориентированных именно на молодежь

Также мы часто с друзьями путешествуем по стране. Например, недавно были в Амстердаме, до этого в Гааге. Там мы в основном ходим в музеи.

Иногда в городе проходят развлекательные мероприятия, но я пока не была ни на одном. Весной планирую сходить на несколько концертов. Кроме того, в Роттердаме каждый год проходит крупный кинофестиваль.

Если говорить о развлечениях в нашем университете, то есть такая штука, как ассоциации. Туда можно вступить за взнос, который может варьироваться от 2 до 30 евро (приблизительно от 200 до 3000 рублей). Ассоциации устраивают различные мероприятия. Я состою в восточноевропейской и театральной ассоциациях. В театральной мы недавно снимали фильм за 48 часов. Сейчас собираемся ставить спектакль. Так что, учитывая это и количество времени, которое у нас уходит на учебу, скучать мы не успеваем.

Учиться и жить за рубежом непросто, но интересно

Главный минус жизни за рубежом — очень сложно полностью привыкнуть к другой культуре. Элементарные бытовые задачи в другой стране требуют намного больше усилий, чем дома, и это очень большой стресс. Ребята из Европы могут, если что, поехать к семье на выходные, это легко и удобно. У студентов из России такой возможности нет. Например, у меня перелет до дома займет около двух дней и обойдется очень дорого.

Тем не менее учеба за границей — это невероятный опыт. Узнаешь, насколько разными бывают люди, как их много и как много возможностей на планете. До этого я все время жила в одном городе в одной квартире, а резкая смена обстановки действительно сильно повлияла на мое мировоззрение.

У меня ни разу не было моментов, когда я жалела, что переехала. Конечно, я скучаю по России: по еде, погоде, характеру людей, своим близким. Но справляюсь с этим.

В периоды обострения ностальгии могу закупиться в русском магазине. Там пельмени есть

Пока я рассматриваю несколько вариантов будущего. Для начала планирую закончить учебу, чтобы понять, какие возможности у меня появятся. А потом думаю над тем, чтобы попутешествовать по миру. Возможно, я уеду работать или учиться в какую-то новую страну.