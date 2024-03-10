Turkish Airlines совершила первый рейс в Мельбурн

Авиакомпания Turkish Airlines расширила свою маршрутную сеть на 6 континентах, запустив регулярные рейсы в Австралию.

Turkish Airlines впервые совершила регулярный рейс в Мельбурн. Столица штата Виктория стала первым направлением авиакомпании на австралийском континенте. Turkish Airlines будет выполнять три рейса в неделю через пункт пересадки в Сингапурском международном аэропорту Чанги на Boeing 787-9 Dreamliner в период зимнего расписания, а летом на борту A350-900. Первый полет по новому маршруту состоялся 1 марта.

На сегодняшний день Turkish Airlines – единственная европейская авиакомпания, выполняющая рейсы в Мельбурн. Это стало 346-м направлением в географии полетов авиаперевозчика.

Председатель совета директоров Turkish Airlines Ахмет Болат отметил:

“Сегодня мы празднуем реализацию нашей давней амбиции — расширение географии присутствия на австралийском континенте. Мы рады развитию Turkish Airlines в Азиатско-Тихоокеанском регионе и надеемся и дальше укреплять связи между различными культурами и сообществами по всему миру. Австралия становится 130-й страной и 6-м континентом нашей обширной маршрутной сети”.

В штате Виктория проживает крупнейшая в Австралии Турецкая диаспора. Австралийский политик, министр труда и промышленности Натали Хатчинс отметила, что с приходом авиакомпании Turkish Airlines будет упрощено авиасообщение для граждан Турции, а также это поспособствует увеличению туристического потока.

Генеральный директор аэропорта Мельбурна Лори Аргус также заявила, что выход авиакомпании на австралийский рынок открывает новые возможности для путешественников и местных экспортеров: