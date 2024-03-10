Российский турист разгромил ресторан на Бали из-за неразделенной любви

Роман россиянина и индонезийской девушки закончился печально для мужчины, а также для расположенного на Бали итальянского ресторана. Узнав, что красавица его бросила, 40-летний Владимир К. решил отомстить почему-то именно заведению общепита.

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Как сообщило издание Bali Express, несколько дней назад разъяренный мужчина ворвался в ресторан Capri, который находится в популярном районе Семиньяк. В руках у него был топор, а также ножи и даже ножницы. К счастью, люди не пострадали, а вот самому заведению досталось – буян испортил мебель, разбил витрину, повредил лестницу. После чего спешно уехал.

Но это была только первая серия. Через пару дней история повторилась. На пороге Capri снова появился Владимир К., и он снова был вооружен топором. И опять пострадали интерьеры ресторана.

На этот раз безнаказанным поступок мужчины не остался, в тот же день его задержали. Владимир попытался отрицать свою причастность, но его действия подтвердили камеры видеонаблюдения, а в багажнике было найдено главное орудие преступления – топор.

Поначалу полицейские ломали голову, что послужило причиной внезапной вспышки вандализма. Но потом, во время допроса, россиянин признался: всему виной неразделенная любовь. За некоторое время до первого погрома в ресторане мужчину бросила девушка. После этого – депрессия, Владимир стал злоупотреблять алкоголем, в итоге все это привело к нервному срыву. Кстати, в ходе общения с полицейскими мужчина не раскрыл имя своей возлюбленной, сказав только, что это «балийская девушка».

Сейчас россиянин находится под стражей, ему грозит уголовное преследование. Как минимум Владимиру придется возместить ущерб, который он нанес своими действиями – оценивается в 10 млн индонезийских рупий (58,5 тыс. руб.). Причем пострадал не только ресторан Capri, но и некоторые объекты на пляже, к которым россиянин также приложил свой топор. Почему Владимир выместил злобу именно на этих заведениях, он не пояснил. Полицейские предполагают, что все они были так или иначе связаны с романом Владимира и неизвестной индонезийкой.