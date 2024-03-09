В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ливней

В ОАЭ объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за мощных ливней, автомобили едут по дорогам, полностью заполненным водой. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

«Всем рекомендуется оставаться дома. Мероприятия были отменены, а популярные места отдыха закрыты», - говорится в публикации.

Непогода пришла в разные части ОАЭ к выходным, пик ливней приходится на сегодня. В регионах идет мощный дождь с сильными порывами ветра. Уточняется, что «оранжевый» уровень объявлен для всей страны.

На кадрах из разных районов ОАЭ видны затопленные улицы и дороги. Автомобилистов просят по возможности выбирать альтернативные маршруты. Сообщается также о затопленных подземных переходах. Местные жители пытаются минимизировать возможный ущерб, укрывая машины тканью.