Авиакомпания Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает немецкий телеканал Die Tagesschau.

«За последние два дня удалось реализовать всего от 10 процентов до 20 процентов запланированных рейсов», — указывает канал.

Отмечается, что после завершения двухдневной забастовки большая часть сотрудников компании вернулись к работе, однако могут быть дальнейшие отмены рейсов.

Ранее стало известно, что суммарный ущерб немецкой авиакомпании Lufthansa, являющейся крупнейшим перевозчиком в Европе, от массовых забастовок персонала в 2024 году составил примерно 100 миллионов евро.

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