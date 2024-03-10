Российский блогер рассказал, как во Вьетнаме от полиции его спас флаг РФ

Тревел-блогер Юрий Малых рассказал о своей поездке во Вьетнам, во время которой от неприятностей с полицейскими его спас российский флаг. Своим опытом он поделился в личном блоге в «Дзене».

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«Раша гуд? (Россия – хорошо?). – Прити гуд, – отвечаю (вполне себе неплохо). – Вьетнам гуд? (Вьетнам – это хорошо?). – Сейм, сейм гуд (как и Россия, тоже хорошо). – Ок, го! Но спид! (хорошо, тогда поезжай, не гони)», – пересказывает свой разговор с дорожной полицией блогер.

Офицер остановил его на дорогах Въетнама за превышение скорости. Однако весь дальнейший диалог с представителями правопорядка показался ему очень странным: словно полиция на самом деле искала повод выписать ему штраф. У него проверили водительское удостоверение, спросили о наличии страховки, попытались вычислить скорость по камерам видеонаблюдения, но, судя по всему, офицеры пребывали в нерешительности.

По словам блогера, во время разговора один из полицейских обратил внимание на российский флаг, который Малых привязал к бамбуковой палке. Сразу после этого офицеры подобрели и решили отпустить его просто так, без штрафа.