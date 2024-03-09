Туристам посоветовали отказаться от острых блюд
Экзотические острые блюда могут негативно повлиять на здоровье неподготовленных людей, поэтому диетологи рекомендуют малоопытным туристам воздержаться от них.
Телеканал CNN составил список таких блюд, включая тайский салат из зеленой папайи "сом там", "курицу пири-пири" из Мозамбика и Анголы, куриные крылья "баффало" из США, итальянскую пасту "пенне арабьята", индонезийскую говядину в соусе "ренданг", свинину с картошкой "виндалу" из Гоа, и креветки "агуачилес" из Мексики.
Диетологи отмечают, что многие экзотические блюда содержат крайне острые приправы, которые могут вызвать аллергическую реакцию или даже привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно опасно употребление таких блюд для людей с заболеваниями органов дыхания или почек. В некоторых случаях острые блюда могут быть даже смертельно опасными, предупреждают специалисты.Исследование также указывает на то, что острая пища делает вино безвкусным, поэтому не рекомендуется употреблять ее с вином.