Туристам посоветовали отказаться от острых блюд

Экзотические острые блюда могут негативно повлиять на здоровье неподготовленных людей, поэтому диетологи рекомендуют малоопытным туристам воздержаться от них.

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Телеканал CNN составил список таких блюд, включая тайский салат из зеленой папайи "сом там", "курицу пири-пири" из Мозамбика и Анголы, куриные крылья "баффало" из США, итальянскую пасту "пенне арабьята", индонезийскую говядину в соусе "ренданг", свинину с картошкой "виндалу" из Гоа, и креветки "агуачилес" из Мексики.

Диетологи отмечают, что многие экзотические блюда содержат крайне острые приправы, которые могут вызвать аллергическую реакцию или даже привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно опасно употребление таких блюд для людей с заболеваниями органов дыхания или почек. В некоторых случаях острые блюда могут быть даже смертельно опасными, предупреждают специалисты.Исследование также указывает на то, что острая пища делает вино безвкусным, поэтому не рекомендуется употреблять ее с вином.