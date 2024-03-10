Отдыхающим в Грузии предложили этнографические туры и винные дегустации

В горных районах Грузии еще снег и можно кататься на лыжах. А на черноморском побережье в Аджарии уже солнечно и тепло. Танцами и песнями грузины встречают гостей, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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В горах Сванетии зимние пейзажи. Заснеженные склоны принимают гостей. Приехали спортсмены – участники состязания по биатлону и многочисленные болельщики. В соревнованиях принимают участие и профессионалы, и новички. Трассы в идеальной форме, отмечают специалисты, ведь по ночам температура воздуха опускается до минус 10, а днем около нуля. Горнолыжный сезон здесь продлится до конца марта.

«Все проходит на высшем уровне. Здесь, в Сванетии, естественные погодные условия для проведения подобных состязаний. Ну, зачем нам искусственный снег, если есть настоящий. Мы рады, что к нам приехали спортсмены из Бакуриани и Гудаури», –рассказал спортсмен Саба Бакурадзе.

В ожидании туристов и причерноморский Кобулети. Температура воздуха плюс 15-18 градусов. Мини-отели и семейные туристические комплексы предлагают винные дегустации и этнографические туры. Ведь Аджария – это не только море, но и гостеприимство, разнообразная кухня и достопримечательности.

«Наших гостей интересует все, что связано с традиционными технологиями изготовления вина. Кстати, Аджария славится своими интересными сортами винограда, которые отличаются от тех, которые произрастают в Восточной Грузии. И все благодаря морскому климату», – объяснил местный житель Гия Цецхладзе.

Как связаны между собой вино и джаз? Все просто, считает исполнительница музыкальных композиций Майя Бараташвили. И вино, и джаз передают эмоции и создают настроение. Ну а главное – на календаре весна, поэтому хочется импровизировать.

«В это время года в воздухе веет особых дух – это обновление, это надежда, ожидание чего-то приятного, доброго. Репертуар к джазовому вечеру тоже подбирался исходя из того, что мы его проводили под знаком весны, легких композиций – и зарубежных, и грузинских», – рассказала Майя Бараташвили.

Как только весна окончательно вступит в свои права, в тбилисских скверах и парках по выходным вновь будут проводиться музыкальные вечера. Майя Бараташвили и ее джазовая команда уже работают над обновленной программой.