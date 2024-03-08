Рейс с полностью женским экипажем впервые вылетел из Бангладеш

Авиаперевозчик из Бангладеш в честь Международного женского дня отправил первый рейс, который обслуживают только женщины, сообщается в пресс-релизе компании.

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Самолет вылетел днем из столицы Бангладеш Дакки в Даммам в Саудовской Аравии. Полет начался с 15-минутным отставанием, но, согласно прогнозу аэропорта назначения, приземлится раньше запланированного времени.

Ранее сообщалось, что первый прямой рейс из Ашхабада отправился в Милан. Новый маршрут сократит время в пути и упростит путешествия между Азией и Европой.