Рейс в Египет на полсуток задержали из-за закрытия воздушного пространства

На полсуток позже улетели в Шарм-эль-Шейх туристы из Волгограда. С внушительной задержкой из аэропорта города-героя отправили рейс U6 1847. Он взял курс на Египет только в 15 часов.

Причиной задержки стало закрытие воздушного пространства над Волгоградом. Из-за этого аэробус А321, который утром выполнял обратный рейс U6 1848 с египетского курорта, был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань. Там ему пришлось провести определенное время, пока ограничения были сняты. В итоге борт прилетел в пункт назначения в 12:30. Ещё 2,5 часа понадобилось, чтобы обслужить воздушное судно и отправить его с туристами.

«Обидно терять целый день отдыха. Рейс сначала перенесли не так сильно. Но в итоге общая задержка получилась приличной…» – обсуждают произошедшее туристы в соцсетях.

Эта задержка стала самой внушительной этим утром в Волгограде. Также из расписания выбились рейсы «Победы» и «Аэрофлота» из Петербурга и Москвы.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за ночного «ковра» в аэропорту Сочи туристов в Дубае ждет веерная задержка.