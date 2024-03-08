Японские власти вводят новые меры для контроля поведения туристов из-за приставаний к гейшам

Данные меры связаны с недовольством местных жителей большим количеством туристов и их некорректным поведением, что вернулось к уровню, былому до пандемии.

Район Гион известен своими гейшами и майко – женщинами, которые развлекают посетителей пением, танцами и общением. Некоторые источники ошибочно приравнивают работу гейш к проституции.

В Гионе располагаются традиционные японские чайные дома, в которых работают гейши и майко, однако, многочисленные туристы, игнорируя запрещающие знаки, начинают фотографировать и снимать на видео этих женщин, приближаться к ним и трогать их яркие кимоно. Также бывают случаи попыток проникновения на приватную территорию.

В декабре прошлого года совет жителей Гиона обратился к властям с просьбой принять меры против неадекватных туристов, подчеркнув, что их район – это не парк развлечений.

Теперь власти японского города планируют обязать туристов получать разрешение, прежде чем делать снимки с гейшами или фотографировать их. Разрешено фотографировать только на общедоступных улицах. Однако, по словам местного чиновника, штраф в 10 000 йен (около 6 000 рублей) не может быть наложен на главных улицах, таких как улица Ханамикодзи.

Власти Киото надеются, что новые меры помогут сохранить уникальное культурное наследие города и предотвратят дальнейшее бесконтрольное поведение туристов.

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