Таиланд и его курорты ждет аномальная жара

Таиланд в настоящее время сталкивается с необычной для этого времени года волной тепла. По прогнозам тайской метеорологической службы, в марте и апреле ожидается повышение температуры выше 40 градусов, по крайней мере, временно, во всех частях страны, включая всемирно известные туристические направления. В ближайшие дни в некоторых регионах страны, в том числе на севере и в Бангкоке, температура может подняться до 50 градусов.

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В конце февраля, в преддверии календарного для королевства лета, температура была уже на 2 градуса выше сезонной нормы, сообщает Bangkok Post со ссылкой на главу тайской метеорологической службы. По его словам, летняя жара в Таиланде никогда не превышала 50 градусов, однако в ближайшие недели во многом из-за потепления климата температура может превысить этот рекордный уровень.

В министерстве здравоохранения Таиланда заявили, что такие высокие температуры опасны для хронически больных, пожилых людей, лиц с избыточным весом, а также тех, кто злоупотребляет алкоголем. При индексе жары от 42 до 51,9 градуса пребывание на свежем воздухе может привести к судорогам и истощению. Если температура превышает 52 градуса, ситуация становится "критически опасной", отметили чиновники.