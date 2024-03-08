Бьюти-сфера Таиланда потеряла несколько российских мастеров накануне 8 марта

Пхукет больше не будет так красив, как раньше, после ареста нескольких россиянок за незаконную работу в сфере услуг. Бьюти-индустрия туристического острова Таиланда накануне Международного женского дня понесла сразу несколько потерь.

Как сообщают источники, в русскоязычном центре косметологии были три человека из РФ – две женщины и один мужчина. Одна из задержанных была владелицей – ей предъявили обвинения в открытии салона без лицензии. А вторая дама не имела рабочей визы – только туристическую.

Несколькими днями ранее сотрудники полиции накрыли ещё один салон, где были обнаружены две россиянки, которые делали клиенткам маникюр. Их деятельность на острове также признали незаконной.

Иммиграционное бюро держит руку на пульсе. В последние дни оно очень активно сообщает о задержаниях граждан разных стран. И призывает всех местных жителей сообщать об иностранцах, работающих без необходимых разрешений.

Ранее TourDom.ru писал, что россиянина арестовали за просроченную визу в Таиланде.