За что туристов могут депортировать с Бали

Туристы могут быть высланы с востребованного россиянами курорта за даже незначительные нарушения местных законов. По сообщениям индонезийских СМИ, туристка была выслана с Бали за неподчинение местным правилам дорожного движения.

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Точнее, проблема была в отсутствии шлема при вождении мопеда в перегруженной области, а затем - отказ уплатить штраф.

Туристка, чье имя и гражданство остались неизвестными, утверждала, что шлем был украден у нее. Но ПДД Бали строго предписывают использование шлемов во время езды на мопедах в туристических местах. В результате отказ оплатить небольшой штраф привел не только к депортации туристки, но и к «возникновению вопроса о необходимости соблюдения туристами местных законов».

«Это событие служит суровым напоминанием о последствиях игнорирования юридических предписаний в зарубежных странах», - пишут местные СМИ.

Депортация туристки за относительно небольшое нарушение, например, неуплату штрафа за шлем, «заслуживает внимания», как пишут они. Это подчеркивает стремление острова обеспечивать соблюдение своих законов, вне зависимости от гражданства туристов.

Российские туристы экстренно покинули отель на Бали из-за его банкротства.