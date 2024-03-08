Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Речь идёт об аллее Гион. Там расположены чайные домики, где проводятся традиционные японские церемонии, на которых работают гейши и майко — женщины, развлекающие гостей пением, танцами и беседами. При этом многочисленные путешественники ошибочно сравнивают их работу с проституцией. Кроме того, они снимают их на фото и видео, несмотря на знаки, напрямую это запрещающие, сообщает The Guardian.

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Отмечается, что возвращение туристических потоков к допандемийным уровням вызвало недовольство местных жителей из-за толп и не всегда достойного поведения приезжих. В декабре совет жителей Гиона призвал власти принять меры против буйных гостей страны, подчёркивая, что их район – «это не парк развлечений».

Запрет официально вступит в силу в апреле, между тем пока непонятно, как он будет регулироваться.