Россиянин описал пенсионеров в Европе словами «могут позволить сытую старость»

Российский путешественник побывал в Швеции и рассказал, как живут местные пенсионеры. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По мнению россиянина, пожилые люди в этой стране Европы могут позволить себе сытую старость.

«Хорошо одетые, ухоженные, ужинающие без всякого повода в не самых дешевых ресторанах, путешествующие по миру и улыбающиеся», — такими словами описал он свои впечатления.

Автор обратил внимание, что шведские пенсионеры выглядят счастливыми и ведут активный образ жизни, а неопрятные и бедные люди там встречаются крайне редко.

«А побирающихся стариков, копающихся в мусорках или торгующих на остановке каким-то хламом, вообще не увидеть», — заключил блогер.

Этот же турист ранее пожаловался на «конские цены» в Швеции. По его словам, перекус в простом кафе обошелся ему в стоимость двух бизнес-ланчей в Москве.