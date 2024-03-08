«Хочу контролировать это, но не могу». Сотрудник круизного лайнера подглядывал за отдыхающими

Сотрудник круизного лайнера прятался под кроватями и записывал путешественников на скрытую камеру. Об этом сообщает канал FOX 13.

© Газета.Ru

Филиппинец Арвин Джозеф Мирасолис устроился на корабль Symphony of the Seas в конце прошлого года. С тех пор он подглядывал за взрослыми и детьми, которые находились в интимной обстановке во время круиза по Карибскому морю.

26 февраля компания Royal Caribbean Cruise Lines, которой принадлежит круизный лайнер, предупредила полицию о том, что ее сотрудник установил скрытую камеру в одной из гостевых ванных комнат. 3 марта Symphony of the Seas причалил к берегу Гаити, после чего агенты национальной безопасности, а также таможенники и пограничники провели обыск в вещах Мирасола и обнаружили несколько видеозаписей с раздевающейся женщиной в ванной комнате и аналогичные ролики с детьми. На видео было видно, как мужчина самостоятельно устанавливает камеру.

«Я хочу контролировать это, но не могу», — заявил обвиняемый под присягой.

Он признался, что также заходил в каюты и прятался под кроватями, чтобы находить новые ракурсы для съемки. В итоге его обвинили в производстве и хранении детской порнографии. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что камера, замаскированная под противопожарный датчик, снимала клиенток подмосковного салона красоты во время сеансов лазерной эпиляции.