Названа неожиданная страна, которая «очень ждет российских туристов»

Япония ждет российских туристов, об этом сообщил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, комментируя данные «Яндекс Путешествий» о том, что ранние бронирования в эту страну выросли в 10 раз. Впрочем, отдых в Японии не относится к дешевому удовольствию.

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«Во-первых, Япония очень упростила визовую систему. Во-вторых, они очень ждут российских туристов, многие отели даже делают промоушн-компании в России. Конечно, это недешевая страна, это заметно по всему, но очень самобытная, с древней культурой, историей, кухней. У них абсолютно особенный менталитет, японцы очень прагматичные и педантичные. Но в топ-3 она не входит из-за отсутствия прямого перелета, хотя в первой десятке Япония точно есть», - сообщил он НСН.

Таким образом, в три самых популярных у россиян азиатских государства Япония не попадает. Тройку составляют Таиланд, Китай и Шри-Ланка.

«Это Таиланд (самая популярная страна, неделя отдыха там будет стоить от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей за “все включено” на человека, включая перелет, в зависимости от сезона), Китай и Шри-Ланка. Шри-Ланку может потеснить Бали, когда туда наладят прямое сообщение», - отметил эксперт.

Ранее новости сообщали, что порядка 1,5 миллиона россиян посетили Египет в 2023 году. Таким образом наши граждане стали вторыми по числу иностранных туристов в стране по итогам прошлого года.