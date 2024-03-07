Влияют ли книги на место, которое мы выбираем для путешествий

Четверть участников опроса выбрали свой следующий курорт на основе описаний или упоминаний в художественной литературе. Кроме того, 15% забронировали отель в месте, связанном с книгой, в течение суток после ее прочтения.

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Почти половина респондентов (46%) выразили желание лично посетить места, описанные в книгах.

Книги могут мотивировать на поездки в определенные места. Например, романы Франсуазы Саган могут пробудить желание отправиться в Париж, а произведения Ю Несбе — в Осло.

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