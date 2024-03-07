Стали известны самые популярные направления для отдыха в майские праздники

Россияне выбирают Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ для путешествия на майских праздниках.

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В преддверии майских праздников россияне активно выбирают направления для зарубежного отдыха. Согласно информации вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, самыми популярными странами являются Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд.

Кроме того, для россиян открываются новые возможности в Юго-Восточной Азии, включая безвизовый обмен туристами с Китаем. Также доступны такие направления, как Индия, Шри-Ланка и Вьетнам.

Из стран ближнего зарубежья наибольшей популярностью пользуется Белоруссия, предлагающая как экскурсионные, так и санаторно-курортные туры. Также россияне могут отправиться в Грузию, Абхазию, Казахстан или Узбекистан.

Отели Турции превратились в бордели.