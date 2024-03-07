Россиянам рассказали о самых интересных местах в Саудовской Аравии

Туристам во время поездки в Саудовскую Аравию следует посетить такие города, как Мекка и Медина. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на тревел-блогера Наталию Ансталь.

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Она уточнила, что эти населенные пункты привлекают большое количество паломников. Во время поездки путешественники получат возможность посетить большое количество музеев, а также познакомиться с историей государства.

Вместе с тем Ансталь рекомендовала включить в список обязательных мест для посещения провинцию Асир.

"Даже если вы поедете туда летом, там достаточно приятная погода. Там много интересных историй, которые можно посмотреть. Все зависит от желания туристов, что бы самим хотелось увидеть", – сказала блогер.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники стали Таиланд, Турция, ОАЭ, Египет.

Он напомнил, что с 2023 года действует безвизовый обмен туристами между РФ и Китаем. В майские каникулы также можно отправиться в Индию, Шри-Ланку или Вьетнам.

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