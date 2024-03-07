Рейсов из Москвы в Турцию стало больше

На предстоящий летний сезон из Москвы запланировано много новых рейсов в Турцию. Редакция TourDom.ru выяснила планы туроператоров и задала им вопрос, не возникнет ли переизбытка из-за недостаточного спроса.

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Из Москвы на лето-2024 запланированы новые рейсы «Уральских авиалиний» – в Анталью, Бодрум и Даламан. Туры с этим перелетом формирует компания Fun & Sun. Anex запланировал туры по тем же направлениям – в Анталью направятся самолеты AZUR air, в Бодрум – AZUR air, Turkish Airlines и Pegasus, а в Даламан – AZUR air и Turkish Airlines. В полетной программе «Пегаса» – ежедневные рейсы в Анталью, четыре вылета в неделю в Даламан (среда, суббота – дважды в день) и два в Бодрум (вторник, пятница).

Туроператоры подтверждают: объемы перевозки в Турцию из Москвы на лето в этом году действительно увеличились по сравнению с прошлым. В первую очередь это объясняется ростом спроса по раннему бронированию. Например, в «Интуристе» сообщили, что эти показатели в 3 раза превосходят те, что были в аналогичный период в прошлом году.

В Anex также наблюдают положительную динамику продаж по раннему бронированию:

«Высокий спрос обусловлен выгодными ценами (в этом сезоне они в среднем ниже на 20%) и обширной полетной программой как на Анталийское побережье Турции, так и на Эгейское».

Среди активно бронируемых дат у Anex – майские праздники и школьные летние каникулы. Объем перевозки из Москвы при этом вырос на 20%.

Возросшая популярность заявок на раннее бронирование и высокий спрос в прошлом году, по словам туроператоров, как раз и подтолкнули к тому, чтобы увеличить количество запланированных рейсов. Соответственно, переизбытка перевозки не ожидается – например, в Anex сообщили, что им хватает запланированного объема, а в «Интуристе» отметили, что в прошлом году даже наблюдался дефицит (в том числе поэтому объемы увеличились сейчас).

Это значит, что появления массовых распродаж горящих туров ближе к старту летних программ не ожидается. Тем не менее такой сценарий нельзя исключать, если, например, резко ослабеет курс рубля, и зарубежные туры станут еще дороже.

При этом в Турции продолжают ощущать снижение турпотока из России. Согласно данным Министерства туризма республики, в январе 2024 года из нашей страны приехало на 18% туристов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем не менее россиян в Турции по-прежнему больше, чем туристов из какой-либо другой страны – 230 тыс. человек в январе.

Ранее мы писали о чартерных планах туроператоров и авиакомпаний на турецком направлении в Волгограде и Минеральных Водах.