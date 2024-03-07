Боливийские женщины-чолиты намерены покорить Эверест в юбках

Чолитами в Боливии называют себя женщины народа аймара, которые любят рассекать по столице в ярких и пышных юбках и шапках-котелках. Еще они любят в этих же юбках покорять высочайшие горы. Чолиты - местные альпинистки, которые именно в юбках покорили уже не одну вершину Америки.

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Да, женщины категорически отвергают современное альпинистское снаряжение и совершают восхождения, не меняя своих нарядов, лишь вместо котелков они надевают на головы альпинистские каски, а на ноги вместо мокасин - ботинки с кошками.

"Я хочу быть первой женщиной в юбке, достигшей вершины Эвереста, потому что там я хочу размахивать нашими юбками и флагом Боливии", - заявила агентству Rеuters 35-летняя Елена Киспе Тинкута, ранее покорившая аргентинскую вершину Аконкагуа, высочайший пик американского континента, достигающий почти семи тысяч метров.

Сейчас женщины тренируются и ищут деньги, чтобы отправиться на покорение Эвереста. Чолиты уверены, что их многолетняя жизнь на большой высоте и постоянная переноска тяжестей поможет осуществить задуманное, если, конечно, они смогут добраться до Гималаев.

Елена утверждает, что ее группа чувствует родство с гималайскими шерпами, которые тоже живут в высокогорье и помогают иностранным альпинистам покорять высочайшие горы Земли. Она заявляет о желании "встретиться с шерпами и поделиться историями о горах", отмечает агентство.