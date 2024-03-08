Суеверный китаец задержал вылет самолета в Пекин

В китайском городе Санья сотрудникам местного аэропорта пришлось на четыре часа задержать рейс в Пекин из-за пассажира, который бросил монеты в двигатель на удачу, передает CNN. По данным канала, процесс заметила стюардесса, после чего уже в салоне лайнера мужчину начали расспрашивать, сколько было монет.

По данным канала, пассажира увели полицейские. Технические специалисты на протяжении четырех часов проверяли самолет и нашли все монеты. В службе поддержки перевозчика сообщили, что персонал по техническому обслуживанию лайнера провел комплексную проверку безопасности и определил, что перед взлетом проблем с безопасностью не было.

Ранее самолет компании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете колесо и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Шина при этом рухнула на припаркованные автомобили, пробила забор и выкатилась на территорию аэропорта. Минимум у четырех машин повреждены крыша и капот.

До этого один из реактивных двигателей самолета Boeing авиакомпании United Airlines вспыхнул через несколько минут после начала полета в Техасе. Борт был вынужден совершить экстренную посадку. На снятых пассажирами кадрах видны ярко-оранжевые искры, вылетающие из-под левого крыла борта.