Стал известен самый дорогой люксовый номер отеля в мире

Ночь в номере Royal Mansion в отеле Atlantis the Royal Dubai стоит 100 тысяч долларов. Премиальный номер площадью 1128 квадратных метров, спроектированный компанией GA Group, поражает своим роскошным дизайном и функциональностью.

В нем размещаются четыре спальни, гостиная, игровая зона, столовая, кухня, бар, двухэтажное рабочее пространство и огромная терраса площадью 476 квадратных метров с бассейном, сообщает издание myDecor.

Отличительной особенностью номера является его расположение на 18-м и 19-м этажах отеля, что необычно для таких просторных апартаментов, обычно располагающихся на верхних этажах здания.

В номере, который часто выбирают главы государств и знаменитости, высокие потолки, панорамные окна и светлая цветовая гамма, которые придают пространству ощущение легкости и воздушности. В интерьере преобладает мрамор Calacatta, который использован для отделки стен, полов и мебели, а в сочетании с шелковыми тканями и коврами мрамор создает эффект роскоши и уюта.

Особое внимание уделено металлическим акцентам в интерьере, таким как золотые рейки, которые придают пространству ритм и утонченность. Дополнительно к роскошному интерьеру, в номере имеется множество удобств, включая 146-дюймовый телевизор и эксклюзивный столик для пинг-понга от Louis Vuitton.

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Номер способен разместить до девять взрослых и четырех детей, а также до 16 дополнительных гостей. Однако, одной из самых привлекательных особенностей этого номера является возможность его переоборудования в соответствии с пожеланиями гостей. Помимо этого, особое внимание уделяется конфиденциальности и безопасности, что делает пребывание в этом номере поистине незабываемым и комфортным.

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