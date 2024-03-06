Отдых в Египте в марте обойдется россиянам почти в 200 тысяч

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала средние расходы российских туристов на отдых в популярных курортных странах в марте 2024 года.

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По их данным, поездка в Египет обойдется в 188 тысяч рублей с перелетом на одного человека, а в Таиланд — в 257 тысяч рублей. Продолжительность отдыха в любой из этих стран составит от 8 до 11 дней. Тур в ОАЭ на 7 ночей будет стоить 219 тысяч рублей с перелетом, а поездка в Турцию обойдется от 103 тысяч рублей.