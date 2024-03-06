Турагенты жалуются на овербукинг в некоторых гостиницах Шри-Ланки

В турагентских чатах пишут об участившихся случаях незаселения туристов в изначально забронированные гостиницы на Шри-Ланке. По прибытии выясняется, что свободных номеров нет, клиентов переселяют в другие отели. Иногда – на несколько дней, пока не появятся вакантные комнаты, а порой – и на весь период отдыха.

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Тему обсуждают и в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B». В комментариях приводят конкретные примеры гостиниц, в которых в последнее время были случаи овербукинга: «Дважды за месяц столкнулись с этим в Cinnamon Bey и Cinnamon Bentota», «Araliya Beach Resort & Spa 5*, Riu Sri Lanka 5* – в пятницу заехало много местных отдыхающих на выходные, им отдали номера наших туристов, а нам предложили временную замену. Заселили только в понедельник».

Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель одного из туроператоров, гостиничный рынок Шри-Ланки фактически поделен между тремя-четырьмя крупными принимающими компаниями. Как правило, именно они имеют возможность брать жесткие квоты в отелях, у некоторых есть и собственные объекты размещения. Не столь крупным DMC номера если и дают, то обычно на мягких условиях. С этим во многом и связаны иногда возникающие накладки.

Другая причина овербукинга – высокая востребованность некоторых отелей.