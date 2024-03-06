Российские туристы поехали бы в Саудовскую Аравию, но смущают визы, цены и дресс-код

Туристический поток из России в Саудовскую Аравию, как признался в интервью РБК директор управления по туризму страны Фахд Хамидаддин, вырос в прошлом году в 2 раза – до 106 тыс. человек (в 2022-м приехало около 55 тыс.). Есть и качественные изменения. К тем, кто совершает традиционное паломничество в священные для мусульман города Мекку и Медину, добавились обычные туристы, которые отдыхают в пятизвездочных отелях на Красном море, посещают таинственные пещеры и руины древних городов в пустыне. Причем их прирост, по оценке Хамидаддина, наиболее значителен.

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Но все равно это капля в море. В общей сложности объем турпотока в Саудовскую Аравию в прошлом году составил 106,2 млн человек, т. е. россияне составили лишь одну тысячную часть. Правда, в будущем, как признаются саудовские чиновники, на туристов из РФ будет сделан акцент. «Россия станет одним из ключевых рынков, на которых мы сосредоточимся, чтобы достичь нашей цели 150 млн туристов ежегодно. – Ред.)», – сказал Фахд Хамидаддин.

Сейчас же Саудовская Аравия, несмотря на то что она активно строит курорты на Красном море, в горах и даже в пустыне, – удел путешественников-энтузиастов. Для массового туризма есть несколько серьезных помех. Во-первых, визы, которые стоят 535 саудовских риалов (около 13 тыс. руб.) на человека. Во-вторых, отсутствие прямого перелета из России (рейсы давно хотят поставить, но, видимо, боятся санкций). В-третьих, суровые мусульманские законы. Например, запрет на алкоголь, раздельные – мужские и женские – пляжи, требования к одежде. Да и курортная инфраструктура пока далека от уровня соседних Дубая и Абу-Даби.

И тем не менее, как показал опрос, который мы провели в телеграм-канале «Крыша ТурДома», многие россияне готовы отправиться в Саудовскую Аравию. Правда, если 19% участников голосования поедут «с удовольствием», то 23% подписчиков, присоединившихся к опросу, отправятся в путешествие лишь в том случае, если будут сформированы туры по разумным ценам, а их в ближайшее время ждать не приходится. Для еще 7% проголосовавших ограничителем являются визы. «Сейчас там религиозная разморозка, скоро и алкоголь (в отелях) разрешат. На Красном море шикарные нетронутые пляжи. Вряд ли будут египетские цены, но вполне себе замена Эмиратам может быть. А то много жалоб от туристов, что городские пляжи их не устраивают в Дубае», – поделилась одна из сторонниц отдыха в Саудовской Аравии.

Из тех, кто не готов к путешествию в Саудовскую Аравию, часть выбрала ответ «Там нечего делать» (хотя в комментариях подписчики отметили, что страна крайне интересна для туристов: «Саудовская Аравия очень разнообразна. Там шикарные каньоны и старинные города. Южная горная часть страны так же прекрасна, как соседний Йемен»). Других же смущают суровые саудовские законы: «В строгих мусульманских странах очень неуютно как-то себя чувствуешь. Не из-за запрета алкоголя, конечно, а вот из-за их одежек. Идет бедная несчастная женщина в жару в черном одеянии до пят, парится – прямо жалко ее…»